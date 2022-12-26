Синоптики дали точный прогноз погоды на 31 декабря

Наиболее оптимистичным является прогноз Яндекс.Погода. По данным ресурса, день 31 декабря будет морозным - температура может опуститься до -31°C. Однако ближе к вечеру потеплеет, и в новогоднюю ночь в столице Сибири будет -13°C. Утро первого января также порадует новосибирцев: -8°C градусов и небольшой снег продлятся почти весь первый день 2023 года.
Gismeteo предполагает, что 31 декабря среднесуточная температура будет в районе -20°C с минимумом также около -30°C. Первого января эти же параметры составят -10°C и -13°C градусов соответственно.
Однако Gismeteo ожидает обильные снежные осадки первого числа 2023 года.
Ранее Atas.info сообщал о программе декабрьских гуляний, подготовленных в столице Сибири.