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Синоптики дали точный прогноз погоды на 31 декабря

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
Прогноз погоды на новогоднюю ночь

Метеорологи рассказали, какая погода ждет Новосибирск в новогоднюю ночь

Агрегаторы прогноза погода Яндекс.Погода и Gismeteo дают схожие прогнозы на ночь с 31 на первое, ожидая резкое потепление в новом году.

Наиболее оптимистичным является прогноз Яндекс.Погода. По данным ресурса, день 31 декабря будет морозным - температура может опуститься до -31°C. Однако ближе к вечеру потеплеет, и в новогоднюю ночь в столице Сибири будет -13°C. Утро первого января также порадует новосибирцев: -8°C градусов и небольшой снег продлятся почти весь первый день 2023 года. 

Gismeteo предполагает, что 31 декабря среднесуточная температура будет в районе -20°C с минимумом также около -30°C. Первого января эти же параметры составят -10°C и -13°C градусов соответственно.

Однако Gismeteo ожидает обильные снежные осадки первого числа 2023 года. 

Ранее Atas.info сообщал о программе декабрьских гуляний, подготовленных в столице Сибири.

В Новосибирске опубликовали прогноз погоды на предновогоднюю неделю
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#Новосибирск#Погода на 3 дня#Новогодняя ночь#Погода
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