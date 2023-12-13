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Новогодняя ночь

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Декабрь 2023
Работу метро продлят в Новосибирске в новогоднюю ночь
Метрополитен в Новосибирске продлит свою работу на три часа в новогоднюю ночь.
13 декабря 2023, 02:40
График работы метро в новогоднюю ночь стал известен в Новосибирске
Метро в Новосибирске будет работать до 3 часов ночи в новогоднюю ночь, чтобы люди могли уехать домой после праздничных мероприятий.
2 декабря 2023, 02:45
Декабрь 2022
Синоптики дали точный прогноз погоды на 31 декабря
Агрегаторы прогноза погода Яндекс.Погода и Gismeteo дают схожие прогнозы на ночь с 31 на первое, ожидая резкое потепление в новом году.
26 декабря 2022, 09:38
В Новосибирске в новогоднюю ночь потеплеет до -15 °C
Температура воздуха в Новосибирске в ночь на 1 января составит -15… -20 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.
23 декабря 2022, 07:17

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