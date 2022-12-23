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В Новосибирске в новогоднюю ночь потеплеет до -15 °C

Сегодня, 07:17
Фото: atas.info
Новогодний Новосибирск
Температура воздуха в Новосибирске в ночь на 1 января составит -15… -20 градусов, сообщили в Западно-Сибирском гидрометцентре.

"В конце декабря будет антициклональный характер погоды. Ожидаем комфортные температуры -15... -20 градусов. Поэтому по предварительному прогнозу 31 декабря будет тепло, в пределах этих значений", - цитирует НГС начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталью Кичанову.

Похожий прогноз дает «Яндекс.Погода», по данным сервиса, в новогоднюю ночь в столице Сибири будет -15 °C, пройдет снег.

Gismeteo обещает, что снегопад в первую ночь 2023 года будет интенсивным, а столбики термометров покажут минус 17 градусов.

Ранее новосибирцам напомнили самую холодную и самую теплую погоду на новый год за последние несколько лет.

Самую холодную новогоднюю ночь назвали синоптики в Новосибирске
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#Общество#Город#Новосибирск#Новый год#Новогодняя ночь#Погода#Прогноз
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