В Новосибирске в новогоднюю ночь потеплеет до -15 °C

"В конце декабря будет антициклональный характер погоды. Ожидаем комфортные температуры -15... -20 градусов. Поэтому по предварительному прогнозу 31 декабря будет тепло, в пределах этих значений", - цитирует НГС начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталью Кичанову.
Похожий прогноз дает «Яндекс.Погода», по данным сервиса, в новогоднюю ночь в столице Сибири будет -15 °C, пройдет снег.
Gismeteo обещает, что снегопад в первую ночь 2023 года будет интенсивным, а столбики термометров покажут минус 17 градусов.
Ранее новосибирцам напомнили самую холодную и самую теплую погоду на новый год за последние несколько лет.