В Новосибирске в новогоднюю ночь потеплеет до -15 °C

"В конце декабря будет антициклональный характер погоды. Ожидаем комфортные температуры -15... -20 градусов. Поэтому по предварительному прогнозу 31 декабря будет тепло, в пределах этих значений", - цитирует НГС начальника отдела метеопрогнозов гидрометцентра Наталью Кичанову.