В Искитиме 12-летний ребенок получил травму на катке

«Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать», - цитирует издание комментарий папы ребенка.
В травмпункте у 12-летнего конькобежца зафиксировали перелом ключицы.
Отца мальчика удивил тот факт, что взрослый человек, сбивший ребенка случайно, даже не попытался помочь ему подняться и не предложил помощь.
Ранее сообщалось, что эксперты из Москвы назвали наиболее опасные школы в Новосибирске из-за числа произошедших ДТП, подробности узнали с сайта Московского госуниверситета геодезии и картографии.