В Искитиме 12-летний ребенок получил травму на катке

«Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать», - цитирует издание комментарий папы ребенка.

В травмпункте у 12-летнего конькобежца зафиксировали перелом ключицы.