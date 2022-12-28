atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Искитиме 12-летний ребенок получил травму на катке

Сегодня, 08:08
Фото: 1MI
Конькобежная прогулка закончилась переломом ключицы для 12-летнего искитимца

В Новосибирской области на катке 12-летний мальчик сломал ключицу

Школьник получил травму, катаясь на коньках на катке — взрослый мужчина сбил мальчика и не предложил ему помощь после столкновения. Об этом сообщило издание «Vesiskitim.ru».

«Сын катался с друзьями на коньках. Один из взрослых резко влетел в ребенка и уехал. Другие люди увидели, что произошло, вывели сына с катка и помогли сдать коньки. Сын сразу мне написал, попросил забрать», - цитирует издание комментарий папы ребенка.
В травмпункте у 12-летнего конькобежца зафиксировали перелом ключицы.

Отца мальчика удивил тот факт, что взрослый человек, сбивший ребенка случайно, даже не попытался помочь ему подняться и не предложил помощь.

Ранее сообщалось, что эксперты из Москвы назвали наиболее опасные школы в Новосибирске из-за числа произошедших ДТП, подробности узнали с сайта Московского госуниверситета геодезии и картографии.

В Новосибирске из-за схода снега с крыши пострадал 8-летний ребенок
Узнать подробнее
#Происшествия#Новосибирская область#Каток#Мальчик#Ключица
Подпишитесь
Съежились: изменения поздравлений губернатора Травникова и мэра Локтя с Новым годом
26 декабря 08:48
Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске
Сегодня, 03:22
10 лучших фото Парка "Арена" возле нового ЛДС в Новосибирске
Сегодня, 05:53
Жителей Новосибирска возмутили высокие цены на «Щелкунчика» в НОВАТе
Сегодня, 05:47
«Реконструкцией «Универсама» назвал его владелец проект строительства высотного ЖК
Сегодня, 09:17
В Новосибирске за гибель 16-летнего подростка осудили инструктора аквапарка
Сегодня, 01:26