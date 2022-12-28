Нерасторопность коммунальщиков принесла новогоднее настроение детям Новосибирска

О несанкционированном развлечении для самых маленьких новосибирцев стало известно в среду, 28 декабря. Журналисты из местного издания НГС заметили, что сугроб, образовавшийся напротив кинотеатра “Победа” неподалеку от ларька “Дядя Денер”, был облюбован новосибирской детворой.