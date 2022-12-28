Нерасторопность коммунальщиков принесла новогоднее настроение детям Новосибирска

О несанкционированном развлечении для самых маленьких новосибирцев стало известно в среду, 28 декабря. Журналисты из местного издания НГС заметили, что сугроб, образовавшийся напротив кинотеатра “Победа” неподалеку от ларька “Дядя Денер”, был облюбован новосибирской детворой.
Сообщается, что издание уже направило в мэрию города запрос, чтобы уточнить, когда коммунальщики уберут сугроб.
Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил убрать весь мусор с улиц города после новогодней ночи. Об этом градоначальник сообщил во время аппаратного совещания 27 декабря.