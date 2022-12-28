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Нерасторопность коммунальщиков принесла новогоднее настроение детям Новосибирска

Сегодня, 16:01
Фото: 1MI
Нерасторопность коммунальщиков принесла новогоднее настроение детям Новосибирска

Большой сугроб на улице Ленина привлек внимание местной детворы

Куча снега на центральной улице Новосибирска стала объектом притяжения для детей города.

О несанкционированном развлечении для самых маленьких новосибирцев стало известно в среду, 28 декабря. Журналисты из местного издания НГС заметили, что сугроб, образовавшийся напротив кинотеатра “Победа” неподалеку от ларька “Дядя Денер”, был облюбован новосибирской детворой.  

Сообщается, что издание уже направило в мэрию города запрос, чтобы уточнить, когда коммунальщики уберут сугроб.

Ранее мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил убрать весь мусор с улиц города после новогодней ночи. Об этом градоначальник сообщил во время аппаратного совещания 27 декабря.

Новосибирский мэр Анатолий Локоть проверил готовность ландшафтного парка «Арена»
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#Новосибирск#Дети#Сугроб#Улица Ленина#Общество
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