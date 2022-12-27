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Мэр Локоть попросил убрать весь мусор на Новый год в Новосибирске

Сегодня, 05:31
Фото: atas.info
Мэр поручил, чтобы в новогоднюю ночь на улицах не было мусора
Мэр Новосибирска Анатолий Локоть поручил убрать весь мусор с улиц города после новогодней ночи. Об этом градоначальник сообщил во время аппаратного совещания 27 декабря.

Глава города попросил обратить особое внимание на улицы Ленина, Первомайский сквер, набережную и Театральный сквер.

На каждой праздничной территории стоят мусорные баки. Анатолий Локоть сказал, чтобы ответственные службы своевременно убирали мусор и не допускали переполнения.

По его слова, именно в ночь с 31 на 1 будет максимальная посещаемость. Отметим, что за уборку в центре отвечает муниципальное учреждение  «Спецавтохозяйство».

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#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск#Мусор
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