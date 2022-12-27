Мэр Локоть попросил убрать весь мусор на Новый год в Новосибирске

Глава города попросил обратить особое внимание на улицы Ленина, Первомайский сквер, набережную и Театральный сквер.
На каждой праздничной территории стоят мусорные баки. Анатолий Локоть сказал, чтобы ответственные службы своевременно убирали мусор и не допускали переполнения.
По его слова, именно в ночь с 31 на 1 будет максимальная посещаемость. Отметим, что за уборку в центре отвечает муниципальное учреждение «Спецавтохозяйство».
Читайте также о том, как меняются новогодние поздравления первых лиц нашего региона - Андрея Травникова и Анатолия Локтя. год за годом. Мы сравнили обращения за последние три года.