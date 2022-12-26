В декабре 2019 года никто в России и подумать не мог, как коронавирус изменит мир совсем скоро. В Новосибирской области дела идут замечательно: на федеральном уровне получена поддержка строительства крупных инфраструктурных проектов, Новосибирск уже начинает готовиться к приему молодежного чемпионата мира по хоккею с мячом. Пакт Локоть-Травников, который губернатор и мэр заключили в мае 2018, продолжает действовать, участники этого тандема друг другу не критикуют, и конкурировать на политическом поле не собираются. И их новогодние поздравления преисполнены радужными планами и оптимизмом.
Андрей Травников обращает внимание на то, что уходящий год был насыщен важными событиями: тут и начало строительства новой ледовой арены для МЧМ-2023, и обещание федеральных денег на достройку аэропорта "Толмачево". Заканчиваются работы на многострадальной стройке областного перинатального центра и на стройплощадке крупнейшего за Уралом центра волейбольного.
"Небывалыми прежде темпами идет строительство и ремонт дорог, капитальный ремонт домов, благоустройство территорий, возведение школ и детских садов, обеспечение жителей чистой питьевой водой, строительство спортивных и культурных объектов", - радуется губернатор, обещая, что наступающий 2020 станет годом еще более существенных достижений.
В финальном абзаце текстового варианта поздравления, где глава региона желает всем новосибирцам любви, мира и процветания, из семи предложений шесть заканчиваются восклицательными знаками.
Не отстает от губернатора по градусу восторженности и мэр Новосибирска Анатолий Локоть, который уверен – в наступающем году город ждет равновесие, стабильность и новые победы.
"Мы живем в замечательном городе, который вместе стараемся сделать комфортным, красивым, уютным. Во всех преобразованиях есть частичка души и таланта каждого новосибирца", - подчеркивает глава муниципалитета и с гордостью перечисляет, сколько в 2019 построено детских садов, школ, дорог и тротуаров, напоминает о завершении реконструкции Монумента Славы и начале строительства станции метро "Спортивная".
"Каждый Новый год мы встречаем с ощущением, что все хорошее — наши главные победы, встречи и достижения — еще впереди. Этот праздник тем и прекрасен, что пробуждает в нас желание строить смелые планы и менять к лучшему мир вокруг", - обращается Анатолий Локоть к горожанам, желая "куда бы вы ни уехали, вам всегда хотелось вернуться в родной город!".
Пандемийный год перевернул все устоявшиеся представления об окружающем мире, отношениях между людьми, заставил многих пересмотреть отношение к работе и бизнесу. Тогда казалось, что ничего хуже уже и быть не может и, наверное, самыми популярными новогодними тостами были различные вариации на тему "ковид, уходи и не возвращайся".
Соответственно, и риторика официальных поздравлений стала значительно суше и сдержанней.
"Мы учились жить, работать, реализовывать важные для развития региона проекты в новых, экстремальных условиях", - акцентирует губернатор Травников в самом начале своего новогоднего поздравления.
Он напоминает о роли регионального правительства в разработке мер экономической поддержки предприятий в период пандемии. Всего одним предложением обозначены важные проекты, реализация которых продолжается на территории региона: ледовая арена, четвёртый мост, Академгородок 2.0.
Еще в двух предложениях Андрей Травников сухо напоминает, что работа по национальным проектам в области строительства, культуры и здравоохранения идет по плану.
На этом все. Завершает обращение, по объему по объему, как минимум, в два с половиной раза меньше прошлогоднего, единственное пожелание землякам – здоровья.
Анатолий Локоть оказался более многословным. Подчеркнув в первых словах, что "в уходящем году мы жили совершенно иначе, не так как всегда", градоначальник привычно пустился в перечисление достижений.
Работы на площадках нового ЛДС и станции метро "Спортивная" кипят, благоустройство зеленых зон и городских дворов идет полным ходом, построены 10 новых детских садов, две школы и пристройка к элитному лицею № 130 в Академгородке.
"Через несколько дней 2020 год станет историей. Пусть вместе с ним уйдут все беды, с которыми нам пришлось столкнуться в этот невероятно сложный период, позади останутся невзгоды и горести. Я всем сердцем желаю, чтобы в наступающем году вы знали лишь радость и удачу, а если и плакали – то только от счастья", - подытоживает Локоть.
Но завершает, он, естественно, самым главным на тот момент пожеланием – крепкого здоровья.
Похоже, что от наступающего 2022 года высшие новосибирские чиновники не ждали ничего хорошего. Пакт Локоть-Травников окончательно предан забвению, губернатор неоднократно жестко критикует действия муниципалитета. В то же время, скандалы вспыхивают и вокруг знаковых проектов самого Травникова. Проблемы существуют и со строительством ЛДС, и на стройплощадке 4 моста через Обь, еще и "мусорная концессия" висит на шее бесполезным грузом.
В итоге новогоднее поздравление Андрея Травникова уместилось всего в два абзаца, где о достижениях или планах не сказано было ни слова.
"Давайте в эти праздничные дни хотя бы на время отвлечемся от дел и забот", - предлагает глава региона, наверняка, это и его одно из самых главных желаний в то время.
В остальном поздравление состоит из банальных фраз и клише вроде "особенного времени, наполненного волшебством", "уходящий год унесет с собой проблемы", "наступающий будет успешным и радостным".
На пожелании новосибирцам здоровья, добра, удачи и счастья губернатор свое обращение заканчивает.
С самым коротким поздравлением за три годы выступает и мэр Анатолий Локоть, хотя оно и больше, чем скупые два абзаца губернатора.
"Несмотря на трудности, мы не опустили руки, не затаились в ожидании, а научились жить и работать в новых реалиях. Мы открывали новые возможности, соблюдая дистанцию, становились сплоченнее, помогали тем, кто нуждался в нашей поддержке, продолжали развиваться и меняться к лучшему", - не теряет окончательно оптимизма градоначальник.
О достижениях Локоть предпочел не упоминать, но все еще строит яркие планы: на проведение МЧМ-2023 и на масштабный городской праздник в рамках "Новогодней столицы России"
Желая горожанам радости и уверенности в завтрашнем дне, Локоть благодарит новосибирцев "за добросовестный труд, активную гражданскую позицию, неравнодушие и целеустремлённость".