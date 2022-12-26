В декабре 2019 года никто в России и подумать не мог, как коронавирус изменит мир совсем скоро. В Новосибирской области дела идут замечательно: на федеральном уровне получена поддержка строительства крупных инфраструктурных проектов, Новосибирск уже начинает готовиться к приему молодежного чемпионата мира по хоккею с мячом. Пакт Локоть-Травников, который губернатор и мэр заключили в мае 2018, продолжает действовать, участники этого тандема друг другу не критикуют, и конкурировать на политическом поле не собираются. И их новогодние поздравления преисполнены радужными планами и оптимизмом.