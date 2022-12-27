Новосибирский мэр Анатолий Локоть проверил готовность ландшафтного парка «Арена»

Парк оборудован многочисленными спортивными локациями, беговыми, пешеходными и велодорожками, имеются маршруты для любителей скандинавской ходьбы, лыжные трассы, обустроенные площадки для любителей волейбола, конькобежного спорта и фигурного катания, найдется здесь место для тех, кто любит роликовые коньки.
Продумана до мелочей и зеленая зона парка: в этом году на территории «Арены» высадили деревья, кустарники и многолетние растения, но при этом благоустроители постарались максимально сохранить имеющиеся на территории деревья, чтобы не нарушить ареал обитания здешних птиц.
Планы у устроителей «Арены» большие: в скором времени они продлят территорию парка до Бугринской рощи. И между Октябрьским и Бугринским мостами появится протяженная набережная, которая обещает стать важным элементом водно-зеленого каркаса Новосибирска.