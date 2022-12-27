Новосибирский мэр Анатолий Локоть проверил готовность ландшафтного парка «Арена»

Продумана до мелочей и зеленая зона парка: в этом году на территории «Арены» высадили деревья, кустарники и многолетние растения, но при этом благоустроители постарались максимально сохранить имеющиеся на территории деревья, чтобы не нарушить ареал обитания здешних птиц.