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Новосибирский мэр Анатолий Локоть проверил готовность ландшафтного парка «Арена»

Сегодня, 11:00
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Мэр Новосибирска проверил техническое состояние парка "Арена"

В Новосибирске состоялось техническое открытие парка «Арена» перед новым ЛСД

Во вторник, 27 декабря, глава города и делегация мэрии проверили техническую готовность ландшафтного парка «Арена», расположенного напротив нового Ледового дворца спорта.
Территория парка занимает более 15 гектаров и граничит с самой ледовой ареной, линией метро и рекой Обь.

Парк оборудован многочисленными спортивными локациями, беговыми, пешеходными и велодорожками, имеются маршруты для любителей скандинавской ходьбы, лыжные трассы, обустроенные площадки для любителей волейбола, конькобежного спорта и фигурного катания, найдется здесь место для тех, кто любит роликовые коньки.

Мэр Новосибирска проверил техническое состояние парка "Арена"
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой
Есть дорожно-тропиночная сеть для любителей пеших прогулок, создан комплекс необходимых инженерных систем, обслуживающих полноценное функционирование парка. Установлены опоры освещения и на всей территории парка размещены малые архитектурные формы.
Мэр Новосибирска проверил техническое состояние парка "Арена"
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Продумана до мелочей и зеленая зона парка: в этом году на территории «Арены» высадили деревья, кустарники и многолетние растения, но при этом благоустроители постарались максимально сохранить имеющиеся на территории деревья, чтобы не нарушить ареал обитания здешних птиц.

Мэр Новосибирска проверил техническое состояние парка "Арена"
Фото: Телеграм-канал Анны Терешковой

Планы у устроителей «Арены» большие: в скором времени они продлят территорию парка до Бугринской рощи. И между Октябрьским и Бугринским мостами появится протяженная набережная, которая обещает стать важным элементом водно-зеленого каркаса Новосибирска.

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