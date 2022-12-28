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Региональный ПФР сообщил о досрочных выплатах, они запланированы на 29-30 декабря

Сегодня, 09:38
Информация о досрочном получении пособий появилася на сайте ПФР по Новосибирской области

В Новосибирске прием заявлений на новое единое пособие стартует 28 декабря

Пенсионный фонд России по Новосибирской области сообщил, что ежемесячная выплата будущим мамам, вставшим на учет в ранние сроки беременности, и одиноким родителям, воспитывающим детей в возрасте от 8 до 16 лет, будет осуществлена досрочно.

«Данная выплата в нашем регионе осуществляется в первых числах месяца. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата будет осуществлена досрочно — 29 и 30 декабря. Зачисление на счет требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как ПФР перечислит деньги на счет в кредитной организации», — такая информация появилась на сайте ПФР по Новосибирской области.
Перечисление пенсий в январе будет идти по обычному графику. В Новосибирском регионе это 11 и 21 число каждого месяца, и в январе они выпадают на обычные рабочие дни.

Доставка пенсий через почтовые отделения будет осуществляться по графику, установленному Почтой России.

Издание «Сиб.фм» также сообщает, что 28 декабря придут деньги получателям следующих пособий: по уходу за ребенком до полутора лет, пособие для детей, переданных на воспитание в семью, ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, который служит по призыву, пособия на детей от 8 до 17 лет, пособия для чернобыльцев, военнослужащих и их семей. 

Ранее сообщалось, что на брифинге журналистам об особенностях начисления единого пособия рассказал Управляющий отделением ПФ РФ в Новосибирской области А.Г. Терепа. Пособие, предусмотренное беременным и нуждающимся семьям с детьми, будет назначаться с 1 января 2023 года.

График выплаты детских пособий за январь 2023 года
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#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пособия#Досрочно#Прием
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