Региональный ПФР сообщил о досрочных выплатах, они запланированы на 29-30 декабря

«Данная выплата в нашем регионе осуществляется в первых числах месяца. В связи с предстоящими праздничными и выходными днями выплата будет осуществлена досрочно — 29 и 30 декабря. Зачисление на счет требует некоторого времени и происходит не позднее следующего дня после того, как ПФР перечислит деньги на счет в кредитной организации», — такая информация появилась на сайте ПФР по Новосибирской области.

Перечисление пенсий в январе будет идти по обычному графику. В Новосибирском регионе это 11 и 21 число каждого месяца, и в январе они выпадают на обычные рабочие дни.