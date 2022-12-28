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Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске

Сегодня, 03:22
Фото: Правительство НСО
Новосибирский губернатор Травников рассказал, что было самым тяжелым в 2022 году
Новосибирский губернатор Андрей Травников рассказал, что было самым тяжелым в 2022 году. Его слова прозвучали в прямом эфире «Вести Новосибирск» 28 декабря.
«Самым тяжелым, наверно, была мобилизация, призыв. Не все оказались к этому готовы. Случались ошибки», - заявил глава региона.

При этом Травников отметил, что несмотря на сложности, область хорошо справилась с задачей. Мобилизованным оказывали помощь горожане и предприниматели.

Так для военных неравнодушные земляки вяжут носки, в октябре им отправили валенки. Сейчас даже шьют носилки.

Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников рассказал, как и с кем будет встречать Новый год-2023.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Губернатор Травников#Частичная мобилизация
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