Травников назвал мобилизацию самым тяжелым событием 2022 года в Новосибирске

«Самым тяжелым, наверно, была мобилизация, призыв. Не все оказались к этому готовы. Случались ошибки», - заявил глава региона.
При этом Травников отметил, что несмотря на сложности, область хорошо справилась с задачей. Мобилизованным оказывали помощь горожане и предприниматели.
Так для военных неравнодушные земляки вяжут носки, в октябре им отправили валенки. Сейчас даже шьют носилки.
Напомним, ранее губернатор Новосибирской области Травников рассказал, как и с кем будет встречать Новый год-2023.