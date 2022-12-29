Как будут работать поликлиники и больницы в новогодние праздники?
Сегодня, 11:30
Областной минздрав подготовился к долгим новогодним каникулам
В Новосибирске появился график работы поликлиник и больниц в новогодние праздники
Опубликован график работы больниц и поликлиник во время новогодних праздников. Информация о работе медицинских учреждений Новосибирска появилась на сайте министерства здравоохранения Новосибирской области.
Все поликлиники, взрослые и детские, будут работать ежедневно с 9 утра до 5 вечера.
Вызвать врача на дом можно будет через Госуслуги, единую регистратуру 122 и с помощью чат-бота в Телеграм.
Время для вызова врача на дом заканчивается в 16.30. Все заявки, поступившие после 16.30, будут обслуживаться терапевтами и педиатрами на следующий день.
Разумеется, в праздничные дни можно будет оформить больничный или лист нетрудоспосбности по уходу за ребенком.
В некоторых поликлиниках будут работать рентген-кабинеты, а хирурги вести прием. Информацию об этом можно получить на сайте каждой поликлиники города и области.
Стоматологические поликлиники
31 декабря — работают все поликлиники Новосибирска и области
2 января — взрослая поликлиника № 2 на Весенней, 16 и детская — на
3 января — взрослая поликлиника № 1 на Котовского 5/3 и областная поликлиника на Театральной, 46
4 января — взрослая поликлиника № 3 на Ватутина, 39
5 января — взрослая поликлиника № 3 на Сибиряков-Гвардейцев, 57; областная поликлиника на Театральной, 46 и детская поликлиника на Степной, 7
6 января - взрослая поликлиника № 8 на Энгельса, 23/1 и поликлиника № 5 на Авиастроителей, 9
Все стоматологические поликлиники будут работать с 9.00 до 15.00.
С острой зубной болью можно обращаться ежедневно с трех часов пополудни до семи утра в поликлинику № 3 на Петухова, 20 или в областную поликлинику на Театральной, 46.
Травмпункты, которые будут работать круглосуточно все праздничные дни:
- на Серебренниковской, 43
- на Дзержинского, 44
- на 2 переулке Пархоменко, 7
- на Московской, 89
- на Героев революции, 5
- на Зорге, 47/1
- на Невского, 9
- на Пирогова 25/3
Все стационары и служба скорой медицинской помощи будут работать в праздники круглосуточно.
Ранее сообщалось, что замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила о том, что в регионе зафиксировано двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.