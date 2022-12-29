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Школьников в Новосибирской области не пустили на елку из-за плохих оценок

Сегодня, 09:38
Фото: 1MI
У ребят были плохие оценки в четверти
В Колыванском районе Новосибирской области учеников школы не пустили на праздничную елку.

Мероприятие прошло 28 декабря в одной из школ поселка Колывань. Учителя устроили праздник перед Новым годом. Однако некоторых учеников выгнали с елки со скандалом: якобы из-за их низкой успеваемости.

Однако директор школы заявила, что никого из школьников с мероприятия не выгоняли. По словам родителей расстроившихся детей, некоторых учеников закрыли в кабинете, чтобы те не попали на елку, сообщают «Вести Новосибирск».

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#Эмилия Губарева#Общество#Дети
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