Школьников в Новосибирской области не пустили на елку из-за плохих оценок

Мероприятие прошло 28 декабря в одной из школ поселка Колывань. Учителя устроили праздник перед Новым годом. Однако некоторых учеников выгнали с елки со скандалом: якобы из-за их низкой успеваемости.
Однако директор школы заявила, что никого из школьников с мероприятия не выгоняли. По словам родителей расстроившихся детей, некоторых учеников закрыли в кабинете, чтобы те не попали на елку, сообщают «Вести Новосибирск».
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