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В Новосибирской области РС С-400 отразили условную атаку беспилотников

Сегодня, 09:19
Фото: сайт Министерства обороны Российской Федерации
С-400, которые отражали условную атаку беспилотников

Военные учения ЦВО в Новосибирской области: атака беспилотников отражена

В Новосибирской области прошла тренировка сил противовоздушной обороны, в ходе которой расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф», находящиеся в Центральном военном округе, уничтожили условного противника. Об этом сообщает сайт Министерства обороны Российской Федерации.

«По замыслу мероприятия боевой подготовки, дежурная группа выявила воздушные объекты, которые направлялись к местам дислокации воинских частей. Расчеты зенитных ракетных систем С-400, получив данные, отработали захват, сопровождение и уничтожение целей. Пуски ракет на дистанции свыше 100 км были сымитированы электронным способом.

Прикрытие позиционного района от ударов беспилотных летательных аппаратов условного противника обеспечивалось при помощи зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь».

Всего в мероприятии боевой подготовки было задействовано около 50 человек личного состава, а также более 10 единиц военной техники», — говорится в пресс-релизе.

Ранее сообщалось, что 30 бойцов, которых призвали в рамках частичной мобилизации в Новосибирской области, были отправлены домой из-за ее завершения.

#Политика#Общество#С-400#Беспилотники#Учения#Дмитрий Малов
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