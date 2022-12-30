Оливье, "Ирония судьбы" и американцы: как отмечают новый год на МКС

«Новогодний стол у нас не хитрый. Белуга, креветки, черная икра», — похвастался Сергей Прокопьев.
Однако тут же оговорился, что все эти продукты консервированы и в небольшом количестве.
Также космонавты пообещали приготовить традиционный новогодний салат Оливье. Для этого уроженка Новосибирска Анна Кикина приберегла последний пакетик майонеза.
Можно заметить, что другой важный атрибут нового года уже есть на МКС. Праздничное убранство в виде гирлянд, елочек и снежинок уже украшает стены отсеков Станции или летает в невесомости возле космонавтов.
На вопрос об обмене подарками между астронавтами станции отвечала Анна, для которой этот Новый год на станции первый. Она заметила, что дни рождения в космосе празднуют с подарками, но насчет нового года точно не знает.
Новогодней традиции пересматривать классику Эльдара Рязанова в космосе, видимо, нет. Однако поздравление президента экипаж МКС точно посмотрит.
«Думаю, что поздравление главы государства мы в любом случае увидим», — рассказала Кикина.
Официально у экипажа МКС есть три выходных дня — 31,1 и 2. Несмотря на это, многие дежурные обязанности космонавты будут выполнять и в праздничные дни.
Да! Космонавты отметили, что такая традиция в космосе действительно есть. Экипаж русского сегмента МКС приходит на праздничный стол к американским коллегам и регулярно зовет их к себе.
«Мы очень любим это делать. Таким образом мы обмениваемся культурным опытом. Да и попробовать что-то из американского рациона тоже не плохо», — рассказал о международном сотрудничестве Дмитрий Петелин.
Ранее Atas.info писал о новосибирских спасателях, переведенных в режим повышенной готовности.