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Оливье, "Ирония судьбы" и американцы: как отмечают новый год на МКС

Сегодня, 11:44
Фото: VK-сообщество "Роскосмос"
Российские космонавты рассказали про Новый год на мкс

Новосибирский космонавт Кикина рассказала, как празднуют новый год в космосе

В преддверии Нового года экипаж МКС ответил на вопросы простых россиян, интересующихся особенностями празднования в космосе.

Первый вопрос, ожидаемо касался новогоднего стола на МКС. 

«Новогодний стол у нас не хитрый. Белуга, креветки, черная икра», — похвастался Сергей Прокопьев. 

Однако тут же оговорился, что все эти продукты консервированы и в небольшом количестве. 

Также космонавты пообещали приготовить традиционный новогодний салат Оливье. Для этого уроженка Новосибирска Анна Кикина приберегла последний пакетик майонеза. 

Можно заметить, что другой важный атрибут нового года уже есть на МКС. Праздничное убранство в виде гирлянд, елочек и снежинок уже украшает стены отсеков Станции или летает в невесомости возле космонавтов. 

Космонавты дарят подарки друг другу на Новый год? 

На вопрос об обмене подарками между астронавтами станции отвечала Анна, для которой этот Новый год на станции первый. Она заметила, что дни рождения в космосе празднуют с подарками, но насчет нового года точно не знает. 

Будут ли на МКС смотреть «Иронию судьбы»? 

Новогодней традиции пересматривать классику Эльдара Рязанова в космосе, видимо, нет. Однако поздравление президента экипаж МКС точно посмотрит. 

«Думаю, что поздравление главы государства мы в любом случае увидим», — рассказала Кикина. 

Сколько праздничных выходных на новый год дают космонавтам? 

Официально у экипажа МКС есть три выходных дня — 31,1 и 2. Несмотря на это, многие дежурные обязанности космонавты будут выполнять и в праздничные дни. 

Ходят ли американцы и россияне в гости друг к другу на МКС? 

Да! Космонавты отметили, что такая традиция в космосе действительно есть. Экипаж русского сегмента МКС приходит на праздничный стол к американским коллегам и регулярно зовет их к себе. 

«Мы очень любим это делать. Таким образом мы обмениваемся культурным опытом. Да и попробовать что-то из американского рациона тоже не плохо», — рассказал о международном сотрудничестве Дмитрий Петелин. 

Ранее Atas.info писал о новосибирских спасателях, переведенных в режим повышенной готовности.

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#Новосибирск#Космос#Кикина#Новый год
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