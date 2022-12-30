В Новосибирске начался суд на сбежавшими из колонии заключенными

Мужчины уже отбывали наказание за грабежи и мошеннические действия. На днях, на очередном заседании суда им предъявили новое обвинение.
«Фигурантам огласили обвинительный приговор. Они частично признались в совершенном побеге. Отрицали то, что сделали это в сговоре», - отметили в Судебном департаменте.
Напомним, инцидент произошел в конце октября 2022 года. С территории колонии-поселения №8 сбежали двое осужденных. В ГУФСИН объясняли, что они могут без охраны передвигаться по участку и даже выезжать в город на работу. Спустя несколько дней поисков мужчин поймали – одного в Новосибирске, другого на автовокзале в Барнауле.
Судья назначил следующее заседание на февраль. Зэкам может грозить увеличение срока пребывания в тюрьме.