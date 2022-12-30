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В Новосибирске начался суд на сбежавшими из колонии заключенными

Сегодня, 02:51
Фото: 1MI
В Новосибирске начался суд на сбежавшими из колонии заключенными
Осужденные Игорь Кащенко и Сергей Усаров снова оказались на скамье подсудимых в Новосибирске. Начался суд по факту их побега осенью из колонии-поселения №8.

Мужчины уже отбывали наказание за грабежи и мошеннические действия. На днях, на очередном заседании суда им предъявили новое обвинение.

«Фигурантам огласили обвинительный приговор. Они частично признались в совершенном побеге. Отрицали то, что сделали это в сговоре», - отметили в Судебном департаменте.

Напомним, инцидент произошел в конце октября 2022 года. С территории колонии-поселения №8 сбежали двое осужденных. В ГУФСИН объясняли, что они могут без охраны передвигаться по участку и даже выезжать в город на работу. Спустя несколько дней поисков мужчин поймали – одного в Новосибирске, другого на автовокзале в Барнауле. 

Судья назначил следующее заседание на февраль. Зэкам может грозить увеличение срока пребывания в тюрьме.

 

Сбежавших из колонии Новосибирска зэков поймали – один из них сбежал в Барнаул
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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Суд#Колония#Заключенные
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