В Новосибирске начался суд на сбежавшими из колонии заключенными

Напомним, инцидент произошел в конце октября 2022 года. С территории колонии-поселения №8 сбежали двое осужденных. В ГУФСИН объясняли, что они могут без охраны передвигаться по участку и даже выезжать в город на работу. Спустя несколько дней поисков мужчин поймали – одного в Новосибирске, другого на автовокзале в Барнауле.