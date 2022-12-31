Как и ранее, текущий курс будет формироваться не за счет рыночных механизмов, а под влиянием санкций в отношении отечественных банков и политикой банка России. Вероятно, что ситуация в экономике кардинально не изменится: объемы экспортной выручки в 2023 году сократятся, импорт немного подрастет. Однако это не окажет заметного влияния на валютный рынок. Доллар в течение года будет колебаться в рамках 70-80 рублей, считает Игорь Богер.