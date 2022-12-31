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Эксперт из Новосибирска Игорь Богер спрогнозировал курс доллара в 2023 году

Сегодня, 10:10
Фото: 1MI
Кардинального изменения ситуации на валютном рынке ждать не стоит

Какой курс доллара ждать в 2023 году: отвечает экономист

Экономист считает, что нижнюю границу валютного коридора мы уже достигли, а верхняя не будет слишком высокой

Доктор экономических наук Игорь Богер из Новосибирска предполагает, что россиянам не стоит ждать резких скачков курса иностранной валюты в наступающем году. Ситуация на валютном рынке станет продолжением тенденций второго полугодия 2022 года.

Как и ранее, текущий курс будет формироваться не за счет рыночных механизмов, а под влиянием санкций в отношении отечественных банков и политикой банка России. Вероятно, что ситуация в экономике кардинально не изменится: объемы экспортной выручки в 2023 году сократятся, импорт немного подрастет. Однако это не окажет заметного влияния на валютный рынок. Доллар в течение года будет колебаться в рамках 70-80 рублей, считает Игорь Богер.

 31 декабря курс доллара, установленный Центробанком, составляет 70,34 рубля, евро – 75,66 рубля. Следующий раз курс обновится только 9 января 2023 года.

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#Бизнес#Новосибирск#Валюта#Курс#2023
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