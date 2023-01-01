Около 8 утра 1 января таксист за рулём Volkswagen Polo, двигаясь из деревни Берёзовка, недалеко от станции "Геодезическая" в Новосибирском районе, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате автомобиль был сбит локомотивом грузового поезда.
Как сообщается в паблике АСТ-54, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Искореженный автомобиль отбросило в кювет, водитель остался жив.
"Там раньше часто такие аварии помню были, потом поставили шлагбаум", - пишет в комментариях Сергей Иванов. Но в данном случае шлагбаум не помог.