Около 8 утра 1 января таксист за рулём Volkswagen Polo, двигаясь из деревни Берёзовка, недалеко от станции "Геодезическая" в Новосибирском районе, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате автомобиль был сбит локомотивом грузового поезда.