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Автомобиль такси попал под поезд недалеко от Новосибирска

Сегодня, 07:31
Фото: АСТ-54
Водитель остался жив

Поезд сбил такси на железнодорожном переезде под Новосибирском

Рано утром 1 января брендированный автомобиль такси был сбит на железнодорожном переезде грузовым поездом. Водителю чудом удалось выжить

Около 8 утра 1 января таксист за рулём Volkswagen Polo, двигаясь из деревни Берёзовка, недалеко от станции "Геодезическая" в Новосибирском районе, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал. В результате автомобиль был сбит локомотивом грузового поезда.

Как сообщается в паблике АСТ-54, машинист применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. Искореженный автомобиль отбросило в кювет, водитель остался жив.

"Там раньше часто такие аварии помню были, потом поставили шлагбаум", - пишет в комментариях Сергей Иванов. Но в данном случае шлагбаум не помог.

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#Происшествия#Новосибирская область#ДТП#Поезд#Такси
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