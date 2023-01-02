Температурные качели прогнозируют синоптики в Новосибирске. Так, по данным «Яндекс. Погода» в первые дни января будет тепло до -2…-6 ℃.
Похолодание придет после 10 января. Там столбик термометра покажет -17 ℃. Средняя температура воздуха до конца месяца будет в пределах -11…-21 ℃. Также местами пройдет снег.
Сервис Gismeteo обещает -3…0 ℃ в первую неделю января. После 11 числа похолодает до -22 ℃, а к концу месяца до -26 ℃. Местами снег.
Сайт World Weather тоже прогнозирует морозы с 10 января. В этот день похолодает до -31…-33 ℃ ночью. Однако средняя температура воздуха днем составит -10…-18 ℃.
Напомним, что магнитная буря ожидается в Новосибирске 5 января. Она продлится два дня, но изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января.