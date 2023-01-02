atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Морозы до -33 ℃ ожидаются в Новосибирске в январе-2023

Сегодня, 09:57
Фото: atas.info
Морозы придут после 10 января
В январе на смену теплым дням придут морозы до -33 ℃, о чем свидетельствуют погодные сервисы.

Температурные качели прогнозируют синоптики в Новосибирске. Так, по данным «Яндекс. Погода» в первые дни января будет тепло до -2…-6 ℃.

Фото: yandex.ru/pogoda

Похолодание придет после 10 января. Там столбик термометра покажет -17 ℃. Средняя температура воздуха до конца месяца будет в пределах -11…-21 ℃. Также местами пройдет снег.

Сервис Gismeteo обещает -3…0 ℃ в первую неделю января. После 11 числа похолодает до -22 ℃, а к концу месяца до -26 ℃. Местами снег.  

Фото: gismeteo.ru

Сайт World Weather тоже прогнозирует морозы с 10 января. В этот день похолодает до -31…-33 ℃  ночью. Однако средняя температура воздуха днем составит -10…-18 ℃.

Фото: world-weather.ru
Будет болеть голова: страшная магнитная буря надвигается на Новосибирск 5 января
Узнать подробнее

Напомним, что магнитная буря ожидается в Новосибирске 5 января. Она продлится два дня, но изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января.

#Эмилия Губарева#Новосибирск#Прогноз
Подпишитесь
Что творится в новосибирском парке "Арена" в первый день 2023 года
Вчера, 06:40
Новогоднее поздравление Путина 31 декабря 2022 - чем отличалось от прошлых обращений
Вчера, 05:04
Несколько балконов вспыхнули в новогоднюю ночь в Новосибирске из-за фейерверка
Сегодня, 03:30
Билеты на электричку выросли в цене в Новосибирской области в 2023 году
Вчера, 11:41
В Новосибирске перенесли срок ввода кампуса НГУ на 2025 год
Сегодня, 02:50
В Новосибирске опубликован прогноз погоды на январь-2023
Вчера, 11:06