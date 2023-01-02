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Будет болеть голова: страшная магнитная буря надвигается на Новосибирск 5 января

Сегодня, 07:54
Фото: 1MI
Бури сильно влияют на здоровье метеозависимых

В Новосибирске ожидается магнитная буря 5 января

Магнитная буря надвигается на Новосибирск: дата и как влияет на здоровье метеозависимых.

Судя по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря придет в Новосибирск 5 января. Она продлится два дня.

Изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января. Магнитная буря сохранится до 5 и 6 января. 7 числа все успокоится.

Магнитные бури могут негативно влиять не здоровье метеозависимых людей. Из побочных симптомов: головная боль, депрессия и обострение хронических заболеваний.

Новосибирцы смогут увидеть «новогодний звездопад» в ночь с 3 на 4 января
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Напомним, что новосибирцы увидят метеорный поток Квадрантиды. Звездопад можно заметить в ночь с 3 на 4 января. 

#Эмилия Губарева#Город#Новосибирск
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