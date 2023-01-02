Судя по данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, магнитная буря придет в Новосибирск 5 января. Она продлится два дня.
Изменения в магнитосфере начнутся уже 4 января. Магнитная буря сохранится до 5 и 6 января. 7 числа все успокоится.
Магнитные бури могут негативно влиять не здоровье метеозависимых людей. Из побочных симптомов: головная боль, депрессия и обострение хронических заболеваний.
Напомним, что новосибирцы увидят метеорный поток Квадрантиды. Звездопад можно заметить в ночь с 3 на 4 января.