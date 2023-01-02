Шла в неположенном месте: автомобилист насмерть сбил пенсионерку в Новосибирске

По данным Госавтоинспекции, авария произошла 2 января в 9 часов утра в Ленинском районе Новосибирска. Мужчина 1974 года ехал по улице Титова на автомобиле Тoyota Wish.
Напротив дома № 161 он сбил пешехода. Уточняется, что женщина 1953 года шла через дорогу вне зоны пешеходного перехода. Травмы оказались смертельными. Пенсионерка умерла на месте.
В настоящий момент на месте работает следственно-оперативная группа полиции. Выясняются все причины и обстоятельства произошедшего.
Напомним, что днем ранее в Новосибирске четыре человека пострадали в ДТП с автобусом № 5. В салоне общественного транспорта находились 30 человек.