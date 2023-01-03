Веб-сайт минобразования Ставропольского края подвергся хакерской атаке. Как выяснилось, взломщиком оказался житель Новосибирска. В тот момент он находился в Бурятии. Дистанционно хакер подключился к своему компьютеру в Новосибирске и через него взломал сайт министерства.