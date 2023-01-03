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Новосибирский хакер взломал сайт минобразования Ставропольского края

Сегодня, 03:44
Фото: 1MI
Новосибирец планировал продать почты и пароли для геймеров
Сайт министерства образования Ставропольского края взломал новосибирский хакер, однако его вычислили сотрудники ФСБ.

Веб-сайт минобразования Ставропольского края подвергся хакерской атаке. Как выяснилось, взломщиком оказался житель Новосибирска. В тот момент он находился в Бурятии. Дистанционно хакер подключился к своему компьютеру в Новосибирске и через него взломал сайт министерства.

Молодой человек хотел украсть и продать данные в даркнете: почты и пароли для геймеров. Взломщика вычислили сотрудники УФСБ по Новосибирской области, пишет Мэш Сибирь.

Хакер раскаялся и написал письмо с извинениями, а также перевел 2 тысячи рублей в фонд Константина Хабенского. Суд оштрафовал новосибирца на 20 тысяч рублей.

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Напомним, что ранее система «Электронный дневник» в Новосибирской области подверглась DDoS-атаке. 

#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск
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