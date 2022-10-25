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Хакеры атаковали электронный дневник школьников в Новосибирске

Сегодня, 05:59
Фото: сайт "ГИС Электронная школа"
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DDoS-атаки вызвали сбой с электронным дневником в Новосибирске

Система «Электронный дневник» в Новосибирской области подверглась DDoS-атаке, в результате чего доступ к сайту на время был ограничен 24 октября.

Первыми об кибератаках рассказали родителей школьников, чьи оценки выставляют в электронном дневнике. Информацию подтвердил и Министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь. По его словам, на сервис совершают DDoS-атаки.

Специалисты по кибербезопасности работают в круглосуточном режиме. Правоохранительные органы также осведомлены о DDoS-атаках, сообщают журналисты «АиФ-Новосибирск». Сейчас доступ к сайту уже открыт, в чем убедился Atas.info.

Стоит отметить, что это не первый случай, когда хакеры блокируют доступ к сервису. На прошлой неделе также наблюдались сбои в работе дневника.

В Минцифры также посоветовали, если вам не удается получить доступ, то рекомендуется открыть в другом браузере, очистить кэш-память и удалить файлы cookie, отключить VPN. Если пользоваться сервисом через смартфон, то скачивайте мобильное приложение. 

#Общество#Город#Новосибирская область#Новосибирск#2022#Школа#Электронная школа#Дети#Эмилия Губарева
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