Минцифры в ответ на жалобы пользователей “Электронной школы” советует отключить VPN

”Когда начнет работать дневник электронный? Это кошмар какой-то! Сегодня уже 21 октября”, - пожаловалась в НГС читательница.
Издание обратилось в новосибирское Минцифры, там заявили, что сервис работает в штатном режиме.
“Если не удается получить доступ, то рекомендуем открыть в другом браузере, очистить кэш-память и удалить файлы cookie, отключить VPN. Если пользуетесь сервисом через смартфон, скачайте мобильные приложения”, - посоветовали в ведомстве.
Ранее министерство объяснило проблемы с доступом в "Электронную школу" "регламентными работами" на серверах центра обработки данных новосибирского правительства.