Минцифры в ответ на жалобы пользователей “Электронной школы” советует отключить VPN

Минцифры устранило сбои в работе “Электронной школы”, но жалобы не прекратились

Три дня новосибирцы не могут зайти в “Электронную школу”, областное Минцифры утверждает, что уже починило сервис, и связывает проблемы пользователей с VPN и кэшем.