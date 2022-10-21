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Минцифры в ответ на жалобы пользователей “Электронной школы” советует отключить VPN

Сегодня, 21:51

Минцифры устранило сбои в работе “Электронной школы”, но жалобы не прекратились

Три дня новосибирцы не могут зайти в “Электронную школу”, областное Минцифры утверждает, что уже починило сервис, и связывает проблемы пользователей с VPN и кэшем.

”Когда начнет работать дневник электронный? Это кошмар какой-то! Сегодня уже 21 октября”, - пожаловалась в НГС читательница.

Издание обратилось в новосибирское Минцифры, там заявили, что сервис работает в штатном режиме. 

“Если не удается получить доступ, то рекомендуем открыть в другом браузере, очистить кэш-память и удалить файлы cookie, отключить VPN. Если пользуетесь сервисом через смартфон, скачайте мобильные приложения”, - посоветовали в ведомстве.

Ранее министерство объяснило проблемы с доступом в "Электронную школу" "регламентными работами" на серверах центра обработки данных новосибирского правительства. 

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#Общество#Образование#Новосибирск#Электронная школа#Сбои#Минцифры#Новосибирская область
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