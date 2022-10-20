Новосибирцы второй день жалуются на сбои в работе "Электронной школы"

"Второй день подряд наблюдаются серьезные сбои в работе сервиса электронного дневника. Не работает и сайт, и мобильное приложение", - рассказала изданию читательница.
Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу областного министерства цифрового развития. Там проблемы пользователей объяснили "регламентными работами" на серверах центра обработки данных новосибирского правительства.
“В связи с тем, что они пришлись на конец четверти, часть посетителей платформы может сталкиваться с проблемой доступа. Как правило, сбои происходят в моменты пиковой нагрузки — это послеобеденное и вечернее время”, - заявили в пресс-службе.
Ранее выпускник пожаловался на сбой в работе "Госуслуг", из-за которого он, по его словам, не смог поступить в желаемый вуз.