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Пассажирский автобус № 52 вспыхнул в Новосибирске

Сегодня, 04:50
Фото: 1MI
Водитель не пострадал

Пассажирский автобус № 52 загорелся на Тимакова в Новосибирске

В Советском районе Новосибирска сегодня утром загорелся автобус, о чем сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, инцидент произошел в 9 утра 3 января на улице Тимакова у дома № 2. Там вспыхнул пассажирский автобус №52. Площадь возгорания составила 20 кв. м.

Причиной тому стала разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание. На момент пожара пассажиров в салоне не было. Водитель общественного транспорта не пострадал.

Ликвидировали открытое горение через 20 минут. На месте дежурили пожарные, устраняя последствия возгорания.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия
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