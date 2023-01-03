Пассажирский автобус № 52 загорелся на Тимакова в Новосибирске

По данным МЧС, инцидент произошел в 9 утра 3 января на улице Тимакова у дома № 2. Там вспыхнул пассажирский автобус №52. Площадь возгорания составила 20 кв. м.
Причиной тому стала разгерметизация трех газовых баллонов и их возгорание. На момент пожара пассажиров в салоне не было. Водитель общественного транспорта не пострадал.
Ликвидировали открытое горение через 20 минут. На месте дежурили пожарные, устраняя последствия возгорания.
Напомним, что на днях в Новосибирске водитель сбил пенсионерку. Старушка переходила дорогу в неположенном месте. Она умерла на месте.