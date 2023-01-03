В социальных сетях жена Михаила Жилина рассказала его историю. Вместе с супругой и детьми 36-летний инженер ФСО решил покинуть Россию и через пограничный пункт попасть в Казахстан.
Жена написала, что у ее супруга вторая форма допуска секретности, поэтому погранпункт Жилин решил обойти лесом. Однако беглеца заметили пограничники. В итоге сибиряка задержали и депортировали обратно в Новосибирск, сообщает издание vesiskitim.
Выяснилось, что это не первая попытка Жилина сбежать из России. Ему уже назначали 40 суток ареста. Теперь за нарушение закона о гостайне новосибирцу грозит три года лишения свободы и штраф.
Напомним, что ранее хакер из Новосибирска взломал сайт минобразования другого региона. Взломщика вычислили сотрудники ФСБ.