По данным Следственного комитета, должностное лицо, исполняющего обязанности главы администрации Краснозерского района задержали. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.
По данным следствия, и.о. главы района летом-2022 купил дом для многодетной семьи. При этом никакая экспертиза пригодности жилья не проводилась. Дом нуждался в капитальном ремонте и имел многочисленные дефекты. Несмотря на это, туда заселили семью с детьми.
Однако в декабре хозяйка этого жилья обратилась в администрацию и заявила, что хочет признать дом непригодным для проживания. Ущерб оценили в 6 млн рублей.
Следователи задержали должностное лицо. Вскоре ему изберут меру пресечения.