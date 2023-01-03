По данным следствия, и.о. главы района летом-2022 купил дом для многодетной семьи. При этом никакая экспертиза пригодности жилья не проводилась. Дом нуждался в капитальном ремонте и имел многочисленные дефекты. Несмотря на это, туда заселили семью с детьми.