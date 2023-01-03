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В Новосибирской области задержали замглавы администрации за покупку дома многодетным

Сегодня, 12:08
Фото: 1MI
Власти купили дом за 5,7 млн рублей
В Краснозерском районе Новосибирской области власти купили непригодный для жизни дом, в который заселили малообеспеченную семью с детьми. Виновный задержан, подробности назвали в СУ СК по региону.

По данным Следственного комитета, должностное лицо, исполняющего обязанности главы администрации Краснозерского района задержали. Ему предъявили обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями.

По данным следствия, и.о. главы района летом-2022 купил дом для многодетной семьи. При этом никакая экспертиза пригодности жилья не проводилась. Дом нуждался в капитальном ремонте и имел многочисленные дефекты. Несмотря на это, туда заселили семью с детьми.

Однако в декабре хозяйка этого жилья обратилась в администрацию и заявила, что хочет признать дом непригодным для проживания. Ущерб оценили в 6 млн рублей.

Следователи задержали должностное лицо. Вскоре ему изберут меру пресечения.

Власти купили многодетной семье разваливающийся дом за 5,7 млн под Новосибирском
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирская область
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