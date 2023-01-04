В Новосибирске ожидается резкое похолодание после праздников

Гисметео предполагает, что данный тренд продолжится до девятого января. На день после Рождества, по прогнозам агрегатора, новосибирцев ждет потепление до 0°C, однако уже в ночь с девятого на десятое января температура упадет до -22°C. Далее, в течении десяти дней температура днем не будет подниматься выше -20°C, а ночью опустится до -28°C.