atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске ожидается резкое похолодание после праздников

Сегодня, 11:14
Фото: 1MI
Новосибирск в январе ждет потепление и похолодание
Крупнейшие агрегаторы прогноза погоды предсказывают резкое похолодание в десятых числах первого месяца.

Новогодние праздники в Новосибирске сопровождала удивительно теплая погода. В течении первых дней наступившего года температура не опускалась ниже -10°C. 

Гисметео предполагает, что данный тренд продолжится до девятого января. На день после Рождества, по прогнозам агрегатора, новосибирцев ждет потепление до 0°C, однако уже в ночь с девятого на десятое января температура упадет до -22°C. Далее, в течении десяти дней температура днем не будет подниматься выше -20°C, а ночью опустится до -28°C.

Схожие предсказания дает Яндекс.Погода. Согласно их прогнозу, наиболее теплым днем праздников станет 8 января - тогда температура в Новосибирске прогреется до -3°C. Заморозки агрегатор также ожидает к ночи девятого января. 

ФГБУ Западно-Сибирское УГМС также дает прогноз на завтра, 5 января. Днем ожидается -3-5°C, ночью -8-10°C, ветер до 12 м/с, облачно с пояснениями, днём умеренный снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах.

Ранее Atas.info сообщал об уникальной операции на сердце, которую провели в новосибирском центре им. Мешалкина.

В Новосибирске опубликован прогноз погоды на январь-2023
Узнать подробнее
#Погода#Новосибирск#Похолодание#Потепление#Праздники
Подпишитесь
Фестиваль снежных баб начался на Михайловской набережной в Новосибирске
2 января 11:23
Рейтинг самых опасных зимних развлечений в Новосибирске составили врачи НИИТО
Вчера, 06:13
Новосибирцев предупредили о порывах ветра, метелях и опасной обстановке на дорогах
Сегодня, 02:34
Жители Новосибирска лечатся от вирусов и гриппа рецептом командира "Веги" Панфёрова
Сегодня, 03:29
Снег с крыши упал на женщину с ребёнком в Новосибирске
Вчера, 07:18
Цифровая подсветка у елки в новом парке «Арена» погасла в Новосибирске
Вчера, 03:05