В Новосибирске ожидается резкое похолодание после праздников

Новогодние праздники в Новосибирске сопровождала удивительно теплая погода. В течении первых дней наступившего года температура не опускалась ниже -10°C.
Гисметео предполагает, что данный тренд продолжится до девятого января. На день после Рождества, по прогнозам агрегатора, новосибирцев ждет потепление до 0°C, однако уже в ночь с девятого на десятое января температура упадет до -22°C. Далее, в течении десяти дней температура днем не будет подниматься выше -20°C, а ночью опустится до -28°C.
Схожие предсказания дает Яндекс.Погода. Согласно их прогнозу, наиболее теплым днем праздников станет 8 января - тогда температура в Новосибирске прогреется до -3°C. Заморозки агрегатор также ожидает к ночи девятого января.
ФГБУ Западно-Сибирское УГМС также дает прогноз на завтра, 5 января. Днем ожидается -3-5°C, ночью -8-10°C, ветер до 12 м/с, облачно с пояснениями, днём умеренный снег, мокрый снег. Синоптики предупреждают автомобилистов о гололедице на дорогах.
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