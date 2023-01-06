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В Новосибирске стая агрессивных бродячих собак нападает на людей

Сегодня, 04:40
Стая бродячих собак терроризирует жителей Кировского района Новосибирска. Об этом Atas.info рассказали читатели.

Бездомные псы поселились уже давно на улице Мира, со слов сибиряков. Раньше численность стаи была меньше, а сейчас их больше, и они агрессивнее.

«Всего я насчитывала около 13 собак. Они бегают по дворам и гаражам, пугают детей, кидаются на всех и лают. Уже звонили в специальные службы, но помочь нам они не смогли», - рассказывает читательница Мария.

По словам местной жительницы, бродяжки уже нападали на неё, когда она выгуливала свою собаку. Ещё они терроризируют детей и учителей, гуляя возле школы.

Напомним, в декабре жительница Новосибирска нашла собаку, привязанную к дереву на морозе.

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#Алина Шефер#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Собака#Животные
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