В Новосибирске стая агрессивных бродячих собак нападает на людей

Бездомные псы поселились уже давно на улице Мира, со слов сибиряков. Раньше численность стаи была меньше, а сейчас их больше, и они агрессивнее.
«Всего я насчитывала около 13 собак. Они бегают по дворам и гаражам, пугают детей, кидаются на всех и лают. Уже звонили в специальные службы, но помочь нам они не смогли», - рассказывает читательница Мария.
По словам местной жительницы, бродяжки уже нападали на неё, когда она выгуливала свою собаку. Ещё они терроризируют детей и учителей, гуляя возле школы.
Напомним, в декабре жительница Новосибирска нашла собаку, привязанную к дереву на морозе.