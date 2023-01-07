В Сузунском районе простились с военнослужащим, погибшим в зоне СВО

В Рождественский сочельник на церемонии прощания присутствовали сотрудники администрации Сузунского района, военный комиссар, глава сельсовета, а также представитель воинской части.

«За время службы в войсковой части Сергей Николаевич оставался верен Военной присяге, свято соблюдал Конституцию Российской Федерации, строго выполнял требования воинских уставов, приказы командиров и начальников, достойно выполнял свой воинский долг, пользовался авторитетом среди сослуживцев и офицеров. Примите наши соболезнования о смерти вашего сына. Вечная память герою!», — цитирует слова однополчанина и боевого товарища Сергея Максимченко пресс-служба Сузунского района.

Участники траурной церемонии почтили память павшего героя минутой молчания.

Ранее сообщалось, что тоже в Сузунском районе Новосибирской области, в селе Бобровка, простились с военнослужащим Владимиром Чепрасовым, который погиб в ходе СВО, о чем говорится на сайте администрации района.