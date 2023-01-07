Власти объявили аукцион для уборщиков Ледового дворца спорта

По данным издания «Сиб.фм», в обязанности подрядчика входит уборка в помещениях, в летнее время — содержание газона, в зимнее — уборка снега на прилегающей территории. Победитель аукциона обязуется содержать в чистоте помещения дворца, трибуны, рестораны, а также убирать снег и поливать газоны. Кроме этого, в обязанности подрядчика также входит регулярное мытье фасадов и витражей, чья общая площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Площадь прилегающей территории, которую также следует содержать в чистоте, составляет 70 тысяч квадратных метров.

Ожидается, что подрядчика выберут к концу января.