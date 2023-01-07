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Власти объявили аукцион для уборщиков Ледового дворца спорта

Сегодня, 09:23
Фото: 1MI
Власти ищут клинингистов для уборки ЛДС за 36 млн рублей

В Новосибирске объявлен аукцион стоимостью 36 млн рублей для уборщиков ЛДС

Информация об этом появилась на сайте Госзакупок.

По данным издания «Сиб.фм», в обязанности подрядчика входит уборка в помещениях, в летнее время — содержание газона, в зимнее — уборка снега на прилегающей территории. Победитель аукциона обязуется содержать в чистоте помещения дворца, трибуны, рестораны, а также убирать снег и поливать газоны. Кроме этого, в обязанности подрядчика также входит регулярное мытье фасадов и витражей, чья общая площадь составляет 13 тысяч квадратных метров. Площадь прилегающей территории, которую также следует содержать в чистоте, составляет 70 тысяч квадратных метров.
Ожидается, что подрядчика выберут к концу января.

Ранее сообщалось, что международная федерация хоккея (IIHF) обсудит возможность МЧМ по хоккею в Новосибирске. Об этом написал журналист Скотт Уилер в соцсетях.

#Город#Новосибирск#ЛДС#Уборщики#Аукцион
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