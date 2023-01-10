45 000 рублей составила медианная заработная плата в Новосибирской области

В 2022 году самым быстроразвивающимся сектором стало строительство. Так, медианная зарплата руководителей строительных проектов выросла более чем на 20 процентов до 91 тыс рублей.
Токари, геодезисты и врачи также должны были ощутить прибавку к зарплате в размере около двадцати процентов. Их медианный показатель за 2022 год составил соответственно 91, 65 и 60 тыс рублей.
Менее впечатляющие темпы роста заработной платы были у учителей и делопроизводителей. По данным сервиса их медианная месячная выручка увеличилась на 14 процентов и составила 35 тыс рублей.
Отрицательный рост зарплаты в Новосибирской области коснулся менеджеров по туризму и психологов. Так, медианный доход первых упал на 16 процентов до 333 тыс рублей, последних на 13 процентов до 26 тыс рублей.
Ранее Atas.info сообщал, что в микрорайоне Новомарусино заработала новая поликлиника. Здесь есть отделения лучевой и эндоскопической диагностики, дневной стационар и несколько клинико-диагностических лабораторий.