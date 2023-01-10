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В Новосмарусино появилась новая поликлиника с дневным стационаром

Сегодня, 07:45
Фото: сайт администрации Новосибирской области
Новая поликлиника в Новомарусина готова к приему пациентов. Осталось лишь получить лицензию

В Новосибирске открылась новая поликлиника на 300 посещений в сутки

В микрорайоне Новомарусино заработала новая поликлиника, являющаяся филиалом поликлиники № 18. Здесь есть отделения лучевой и эндоскопической диагностики, дневной стационар и несколько клинико-диагностических лабораторий.

«В здании нового медучреждения предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация. В поликлинику организованы несколько входных групп. На базе нового учреждения будут принимать узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика. Первых пациентов медицинское учреждение начнет принимать после получения медицинской лицензии», — сообщает сайт администрации Новосибирской области.
В новая поликлиника рассчитана на 300 пациентов в сутки, а сейчас жителям микрорайна приходится обращаться за медицинской помощью в поликлинику, расположенную на улице Широкой.
Областные власти обещают, что в нынешнем году в регионе будут введены в строй еще 10 поликлиник и врачебных амбулаторий.

Ранее сообщалось, что замглавы министерства здравоохранения Новосибирской области Елена Аксенова сообщила, что в регионе зафиксировано двукратное превышение эпидпорога по заболеваемости ОРВИ.

 

#Город#Новосибирск#Поликлиника#Новомарусино#Пациенты
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