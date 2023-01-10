В Новосмарусино появилась новая поликлиника с дневным стационаром

«В здании нового медучреждения предусмотрено два блока – для взрослого и детского отделения, диагностические кабинеты, лаборатории, кабинеты профильных врачей, отделение восстановительного лечения и женская консультация. В поликлинику организованы несколько входных групп. На базе нового учреждения будут принимать узкие специалисты и терапевты, проводиться диагностика. Первых пациентов медицинское учреждение начнет принимать после получения медицинской лицензии», — сообщает сайт администрации Новосибирской области.

В новая поликлиника рассчитана на 300 пациентов в сутки, а сейчас жителям микрорайна приходится обращаться за медицинской помощью в поликлинику, расположенную на улице Широкой.

Областные власти обещают, что в нынешнем году в регионе будут введены в строй еще 10 поликлиник и врачебных амбулаторий.