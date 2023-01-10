Мальчик, на которого напал маламут, чувствует себя по словам врачей удовлетворительно

Напомним, что вчера в наукограде на семилетнего мальчика напала собака породы маламут. Ребенка госпитализировали в новосибирскую клиническую больницу скорой медицинской помощи.

Происшествие не оставили без внимания ни прокуратура, ни региональный Следком, ни детский омбудсмен.

«Ребенок находится в больнице, ребенку оказана вся помощь. Достаточно обширные ранения мягких тканей лица, частично повреждены верхние конечности. Ребенок под наблюдением. Состояние оценивалось как средней степени тяжести, сейчас состояние удовлетворительное, - цитирует издание ТАСС Ростислава Заблоцкого.

Мальчику может потребоваться помощь в области челюстно-лицевой хирургии, в этой больнице такие специалисты есть.

Детский обмудсмен Надежда Болтенко в своем телеграм-канале написала по поводу произошедшего следующее:

«Выясняю обстоятельства нападения собаки на 7-летнего мальчика в Кольцово. Направила запросы в следственный комитет и в администрацию рабочего поселка. Буквально перед Новым годом публиковали в нашей социальной сети и на сайте уполномоченного обращение к родителям по безопасности детей, в том числе и по поведению с бродячими собаками. К сожалению, сейчас ребенок пострадал от животного, у которого есть хозяин».