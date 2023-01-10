В хоккейном матче «Сибсельмаш»-«Енисей» нападающий из Красноярска отморозил нос

Об этом сообщает паблик ВКонтакте «ХК «Енисей», который выложил интервью с нападающим своей команды Кириллом Попеляевым.

« Мы тренировались у себя дома в идеальных условиях. Приехали, покатались один день. Вчера хорошая погода была, а сегодня прям это», — пожаловался Попеляев на сибирский мороз и сильный ветер.

Но, несмотря на тяжелые погодные условия, плохой лед и отмороженный нос нападающего, команда «Енисей» победила в гостях «Сибсельмаш» со счетом 4:1.