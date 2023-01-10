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В хоккейном матче «Сибсельмаш»-«Енисей» нападающий из Красноярска отморозил нос

Сегодня, 08:29
Фото: ВКонтакте "ХК"Енисей"
Суровый бой ведет ледовая дружина: при -30 и сильном ветре

В Новосибирске в битве с «Сибсельмашем» хоккеист «Енисея» отморозил нос

Красноярские хоккеисты посетовали не только на сибирский мороз и сильный ветер, но и на плохой лед. Сказали, что дома они тренируются на идеальной ледовой арене.

Об этом сообщает паблик ВКонтакте «ХК «Енисей», который выложил интервью с нападающим своей команды Кириллом Попеляевым.
« Мы тренировались у себя дома в идеальных условиях. Приехали, покатались один день. Вчера хорошая погода была, а сегодня прям это», — пожаловался Попеляев на сибирский мороз и сильный ветер.
Но, несмотря на тяжелые погодные условия, плохой лед и отмороженный нос нападающего, команда «Енисей» победила в гостях «Сибсельмаш» со счетом 4:1.

И поднялась на 6 строчку в турнирной таблице чемпионата России по хоккею с мячом.

Ранее сообщалось, что международная федерация хоккея (IIHF) обсудит возможность МЧМ по хоккею в Новосибирске. Об этом написал журналист Скотт Уилер в соцсетях.

#Город#Новосибирск#Хоккей с мячем#Мороз#Обмороженный нос
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