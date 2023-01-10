В Новосибирске затопило нечистотами подвал жилого дома

"Наш подвал тонет в нечистотах с 3 января. Аварийная служба на вызов не реагировала, видимо, ждали, когда ЖЭУ выйдет с праздников и разгребёт как-бы свою проблему само. В ЖЭУ о проблеме знают более года — они сами установили пластиковую заглушку на ревизионное окно на выходе канализационного стояка из дома", - рассказали новосибирцы.
Вчера коммунальщики предложили решить проблему деревянным черпаком и ведерком из под майонеза.
Жители добавили, что каждую весну их подвал заливает талая вода - "гниют подъездные двери, которые мы меняли за счет статьи текущего ремонта, а капитальный ремонт нашего дома откладывается на последнюю очередь из-за якобы большой задолженности по взносам (несмотря на удручающую степень износа всего)". Кроме того, они заменили шифер на крыше, но работники ЖЭУ сбили его, когда счищали наледь.
Сибиряки решили предать историю огласке, надеясь таким образом решить проблему.
Ранее в Новосибирске на улице Римского-Корсакова треснула стена многоквартирного жилого дома.