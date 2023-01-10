atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

В Новосибирске затопило нечистотами подвал жилого дома

Сегодня, 18:36
Жильцы дома по адресу: ул. Индустриальная, 15 в Новосибирске жалуются на прорыв канализации и бездействие коммунальных служб, их рассказ опубликован в VK-сообществе "АСТ-54".

"Наш подвал тонет в нечистотах с 3 января. Аварийная служба на вызов не реагировала, видимо, ждали, когда ЖЭУ выйдет с праздников и разгребёт как-бы свою проблему само. В ЖЭУ о проблеме знают более года — они сами установили пластиковую заглушку на ревизионное окно на выходе канализационного стояка из дома", - рассказали новосибирцы.

Вчера коммунальщики предложили решить проблему деревянным черпаком и ведерком из под майонеза.

Жители добавили, что каждую весну их подвал заливает талая вода - "гниют подъездные двери, которые мы меняли за счет статьи текущего ремонта, а капитальный ремонт нашего дома откладывается на последнюю очередь из-за якобы большой задолженности по взносам (несмотря на удручающую степень износа всего)". Кроме того, они заменили шифер на крыше, но работники ЖЭУ сбили его, когда счищали наледь.

Сибиряки решили предать историю огласке, надеясь таким образом решить проблему.

Ранее в Новосибирске на улице Римского-Корсакова треснула стена многоквартирного жилого дома.

В Новосибирске из-за морозов треснул многоквартирный дом
Узнать подробнее
#Город#Новосибирск#Подвал#Нечистоты
Подпишитесь
Единое пособие от 5438 до 34859 рублей - насколько разные выплаты в регионах России
Вчера, 09:46
Самый крупный аквапарк в Сибири «Аквамир» продадут в Новосибирске за 1,4 млрд рублей
Сегодня, 01:38
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Сегодня, 08:27
2 490 новосибирцев сделали это в 2022 году: они сменили имя
Сегодня, 04:39
Мэрия назвала температуру, когда можно не вести детей в школу в Новосибирске
Сегодня, 06:41
Более половины новосибирцев хотят вернуть трамваи на мост через Обь
Сегодня, 05:15