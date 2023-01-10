В Новосибирске затопило нечистотами подвал жилого дома

"Наш подвал тонет в нечистотах с 3 января. Аварийная служба на вызов не реагировала, видимо, ждали, когда ЖЭУ выйдет с праздников и разгребёт как-бы свою проблему само. В ЖЭУ о проблеме знают более года — они сами установили пластиковую заглушку на ревизионное окно на выходе канализационного стояка из дома", - рассказали новосибирцы.