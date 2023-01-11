atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Мэр Новосибирска сообщил, что скончался художник и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов

Сегодня, 12:44
Фото: 1MI
Сегодня на 98-м году жизни ушел из жизни заслуженный художник Российской Федерации, новосибирец Вениамин Чебанов

В Новосибирске на 98-м году ушел из жизни художник и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов

Вениамин Карпович Чебанов, заслуженный художник РФ, умер в Новосибирске на 98-м году жизни. Сообщение об этом появилось в телеграм-канале мэра города Анатолия Локоть.

Лейтенант Чебанов воевал в составе 1-го Украинского фронта, был командиром взвода и роты.

В 1957 году окончил Иркутское художественное училище и всю жизнь иллюстрировал книги.

Был инициатором создания муниципальной картинной галереи, а работы Чебанова-художника находятся в частных коллекциях многих стран мира.
Мэр Анатолий Локоть отметил, что Вениамин Карпович прожил яркую жизнь и все свое творчество посвятил патриотической  теме — подвигу советского солдата-защитника Родины.

Ранее сообщалось, что Худсовет Новосибирска одобрил мурал с доктором, который незаконно красуется на фасаде здания Фрунзе, 4. Проблемы создал неизвестный заказчик, не согласовавший арт-объект. Он оставался неизвестен, пока имя возможного заказчика не всплыло на заседании худсовета 13 декабря.

#Общество#Город#Новосибирск#Художник#Фронтовик#Инициатор галереи
Подпишитесь
МРОТ с 1 января 2023 в Новосибирске: на что хватит
Вчера, 08:27
В Новосибирске табло на вокзале показало -51 градус 11 января
Сегодня, 04:28
«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске
Сегодня, 09:34
Что ждать от "кракена": инфекционист Поздняков из Новосибирска о новом штамме ковида
Сегодня, 07:29
Пенсионный фонд закрыт - что работает в отделениях ПФР в Новосибирске
Сегодня, 07:01
Когда придут детские пособия за январь 2023 в Новосибирске
Сегодня, 05:13