Мэр Новосибирска сообщил, что скончался художник и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов

Лейтенант Чебанов воевал в составе 1-го Украинского фронта, был командиром взвода и роты.
В 1957 году окончил Иркутское художественное училище и всю жизнь иллюстрировал книги.
Был инициатором создания муниципальной картинной галереи, а работы Чебанова-художника находятся в частных коллекциях многих стран мира.
Мэр Анатолий Локоть отметил, что Вениамин Карпович прожил яркую жизнь и все свое творчество посвятил патриотической теме — подвигу советского солдата-защитника Родины.
Ранее сообщалось, что Худсовет Новосибирска одобрил мурал с доктором, который незаконно красуется на фасаде здания Фрунзе, 4. Проблемы создал неизвестный заказчик, не согласовавший арт-объект. Он оставался неизвестен, пока имя возможного заказчика не всплыло на заседании худсовета 13 декабря.