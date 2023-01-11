Мэр Новосибирска сообщил, что скончался художник и ветеран ВОВ Вениамин Чебанов

Ранее сообщалось, что Худсовет Новосибирска одобрил мурал с доктором, который незаконно красуется на фасаде здания Фрунзе, 4. Проблемы создал неизвестный заказчик, не согласовавший арт-объект. Он оставался неизвестен, пока имя возможного заказчика не всплыло на заседании худсовета 13 декабря.