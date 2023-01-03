Из ВК-группы «Типичное Белово» стало известно о смерти жителя Новосибирска. Пост опубликовали 31 декабря. Автор публикации утверждает, что мужчина из Новосибирска приехал в Белово и скончался прямо на автовокзале.
На вид сибиряку было 45 лет. Он вышел из автобуса, немного отошел, и ему стало плохо. Реанимировать сибиряка не получилось, он скончался. Его тело накрыли простыней.
Как стало известно из комментариев группы, мужчина приехал к матери на Новый год. Рядом с телом стоял пакет с шампанским и подарками. Прохожие пытались ему помочь до приезда скорой помощи.
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