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Новосибирец приехал в Белово с подарками на Новый год и умер на вокзале

Сегодня, 05:05
Фото: 1MI
Мужчина приехал на Новый год к маме
Новосибирец умер на перроне автовокзала: он приехал в Кемеровскую область к родным поздравить их с Новым годом.

Из ВК-группы «Типичное Белово» стало известно о смерти жителя Новосибирска. Пост опубликовали 31 декабря. Автор публикации утверждает, что мужчина из Новосибирска приехал в Белово и скончался прямо на автовокзале.

На вид сибиряку было 45 лет. Он вышел из автобуса, немного отошел, и ему стало плохо. Реанимировать сибиряка не получилось, он скончался. Его тело накрыли простыней.

Как стало известно из комментариев группы, мужчина приехал к матери на Новый год. Рядом с телом стоял пакет с шампанским и подарками. Прохожие пытались ему помочь до приезда скорой помощи.

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#Эмилия Губарева#Происшествия#Новосибирск#Погиб
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