Стоимость проезда в двух маршрутках Советского района увеличится на 5 рублей

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на компанию-перевозчик «Пежо-Сервис».
Известно, что на маршрутах № 7 цена за проезд составит во второй половине января 35 рублей, на маршруте № 43 — 40 рублей.
Такси седьмого маршрута перевозит пассажиров между остановками «Улица Котельная» и «Улица Белоусова».
Маршрут такси № 43 пролегает от остановки «Общественный торговый центр» до «ОРМЗ».
Ранее сообщалось, что с наступлением 2023 года увеличилась стоимость проезда в пригородных электропоездах. В среднем подорожание составило около 4 %.