Стоимость проезда в двух маршрутках Советского района увеличится на 5 рублей

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на компанию-перевозчик «Пежо-Сервис».

Известно, что на маршрутах № 7 цена за проезд составит во второй половине января 35 рублей, на маршруте № 43 — 40 рублей.

Такси седьмого маршрута перевозит пассажиров между остановками «Улица Котельная» и «Улица Белоусова».

Маршрут такси № 43 пролегает от остановки «Общественный торговый центр» до «ОРМЗ».