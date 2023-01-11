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Стоимость проезда в двух маршрутках Советского района увеличится на 5 рублей

Сегодня, 11:26
Фото: 1MI
В Советском районе подорожал проежд на 7 и 47 маршрутах

В Новосибирске стоимость проезда в двух маршрутках вырастет на 5 рублей

С 15 января увеличится стоимость проезда в двух маршрутках, которые выходят на линии в Советском районе.

Об этом сообщает издание «НГС» со ссылкой на компанию-перевозчик «Пежо-Сервис».
Известно, что на маршрутах № 7 цена за проезд составит во второй половине января 35 рублей, на маршруте № 43 — 40 рублей.
Такси седьмого маршрута перевозит пассажиров между остановками «Улица Котельная» и «Улица Белоусова».
Маршрут такси № 43 пролегает от остановки «Общественный торговый центр» до «ОРМЗ».

Ранее сообщалось, что с наступлением 2023 года увеличилась стоимость проезда в пригородных электропоездах. В среднем подорожание составило около 4 %.

#Транспорт#Город#Новосибирск#Маршрутка#Цены#Повышение
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