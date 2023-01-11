В "Доброй Баньке" шестеро детей отравились парами хлора? В бане идет проверка

Поскольку в «Доброй Баньке» наличествовал бассейн, то родители взяли с собой детей, предварительно поинтересовавшись — можно ли отдохнуть в бане с ребятишками. По словам родителей, разрешение было получено, и два семейства вознамерились приятно и с пользой провести вечер.