В "Доброй Баньке" шестеро детей отравились парами хлора? В бане идет проверка
Сегодня, 10:07
Фото: 1MI
Банное удовольствие завершилось для детей поездкой в больницу
В Новосибирске в частной бане дети отравились парами хлора: идет проверка
Об этой истории изданию «Прецедент» рассказали родители, которые вместе с детьми побывали 4 января в «Доброй Баньке», что в Порт-Артурском переулке.
Две семьи решили в праздничные дни побывать в банном комплексе.
Поскольку в «Доброй Баньке» наличествовал бассейн, то родители взяли с собой детей, предварительно поинтересовавшись — можно ли отдохнуть в бане с ребятишками. По словам родителей, разрешение было получено, и два семейства вознамерились приятно и с пользой провести вечер.
Дети, разумеется купались в бассейне, и через некоторое время ребята стали жаловаться на жжение в носу и во рту. К первым симптомам прибавилось безостановочное чихание и покраснение кожи на лице.
Пришлось обратиться в больницу, где врачи диагностировали у шестерых мальчиков и девочек, цитируем, «отравление парами хлора средней степени тяжести». (Редакция «Прецедента» располагает как медицинским заключением, так и фотографиями детей, сделанными после посещения бани).
«Мы сразу почувствовали сильный запах хлора. После окончания нашего времени, мы подошли к администратору и попросили связаться с начальством, чтобы понять из-за чего это происходит. Нам объяснили, что в период новогодних праздников стали добавлять больше хлора. Видимо, это из-за большого количества посетителей», — цитирует издание «Прецедент»слова мамы пострадавших детей, Екатерины Чарчан.
Вторая родительница, Татьяна Романова, также сообщила изданию, что руководство банного предприятия в ответ на претензии потребовало доказательств — что отравление случилось именно в их бане.
Возмущенные родители обратились за помощью в полицию и в «Роспотребнадзор».
Редакция «Прецедента» попросила комментариев у руководства «Доброй Баньки», но разъяснений по поводу случившегося не услышала.
«Мы не можем комментировать слухи, домыслы и предположения в отсутствие документальных данных. В настоящее время компетентными органами проводится проверка нашего банного комплекса, в том числе с забором и лабораторным исследованием проб воздуха и воды», сообщал изданию «Прецедент» руководитель предприятия.
Редакция намерена следить за развитием событий и расскажет читателям, чем закончилась банная история.
Ранее сообщалось, что главный врач детской областной больницы Ростислав Заблоцкий сообщил, что состояние мальчика, на которого напала собака на улице Кольцово, врачи оценивают, как удовлетворительное.