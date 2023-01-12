atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

С февраля Социальный фонд будет начислять новую выплату медработникам

Сегодня, 08:15
Фото: Flickr
С 2023 года медработники могут рассчитывать на доплату от Социального фонда.

От 4500 до 18500 рублей будет выплачивать Социальный фонд медработникам с февраля

В январе 2023 года организации здравоохранения составляют реестр специалистов, которым положена новая выплата. Первые начисления за январь медработники получат в конце февраля. Выплата предназначена сотрудникам центральных, районных и участковых больниц, а также сотрудникам скорой помощи.

Прямо под Новый год 31.12.2022 вышло постановление правительства №2568, которое предусматривает доплаты медицинским работникам от 4500 до 18500 рублей в месяц. Оператором этих доплат назначен Социальный фонд. Средства для выплат формирует Фонд медицинского страхования и перечисляет в Социальный фонд.

Медработникам не нужно обращаться за назначением выплаты. Учреждения, в которых работают врачи и медсестры, готовят списки для передачи в Социальный фонд. В течение 7 рабочих дней после поступления данных на сотрудников, Социальный фонд перечислит выплату на указанные в документах счета медицинских сотрудников. Предполагается, что первое перечисление пройдет в конце февраля - это будет выплата за январь. Узнать, полагается ли выплата и какого размера она будет, можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг. 

Управляющим новосибирского отделения Социального фонда назначен Александр Терепа.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Врачи#Медицина#Социальный фонд#Выплаты
Подпишитесь
«Я горячий супер-мачо»: иностранцы рассказали, как переживают морозы в Новосибирске
Вчера, 09:34
Когда Новосибирск отпустят 30-градусные морозы: с 12 января-2023 придет потепление
Сегодня, 01:21
Дворы в Новосибирске завалены мусором после смены перевозчика «ЭкоТранс-Н»
Сегодня, 01:55
Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей
Сегодня, 04:37
ТОП-5 ошибок русских в китайский Новый год назвали в институте Конфуция в Новосибирке
Вчера, 10:45
Новые правила оформления больничных в 2023 году: кому будут платить больше
Сегодня, 04:52