Медработникам не нужно обращаться за назначением выплаты. Учреждения, в которых работают врачи и медсестры, готовят списки для передачи в Социальный фонд. В течение 7 рабочих дней после поступления данных на сотрудников, Социальный фонд перечислит выплату на указанные в документах счета медицинских сотрудников. Предполагается, что первое перечисление пройдет в конце февраля - это будет выплата за январь. Узнать, полагается ли выплата и какого размера она будет, можно будет в личном кабинете на сайте госуслуг.