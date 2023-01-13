Posted Сегодня, 10:14
Published Сегодня, 10:14
Modified Сегодня, 10:16
Updated Сегодня, 10:16
До 50 видов крупных пауков-птицеедов разводят и изучают в лаборатории Новосибирского государственного аграрного университета. Все пауки в той или иной степени ядовиты, но их яд представляет интерес для науки - его используют для разработки безопасных для человека инсектицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Особый интерес представляют малоизученные виды пауков, яд которых еще не изучен.
Извлечение яда из паука происходит после воздействия углекислым газом, от которого паук засыпает. Под действием тока паук выделяет яд, который затем отправляют в Институт биоорганической химии, где яд разделяют на составляющие для дальнейшего использования, рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубовский.
Специальные бактерии используются для выработки яда после его расшифровки, так как для производства биологических средств защиты необходимо много сырья. Похожую функцию выполняет и специально выведенный в лаборатории методами биоинженерии гриб, который воспроизводит яд мелких ос. Химически производить подобные яды, скорее всего, невозможно, так как они имеют пептидную природу, добавил Иван Дубровский.
Эти работы необходимы для безопасной для человека борьбой с вредителями. Пять самых опасных видов садовых вредителей назвали ученые.