До 50 видов крупных пауков-птицеедов разводят и изучают в лаборатории Новосибирского государственного аграрного университета. Все пауки в той или иной степени ядовиты, но их яд представляет интерес для науки - его используют для разработки безопасных для человека инсектицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Особый интерес представляют малоизученные виды пауков, яд которых еще не изучен.