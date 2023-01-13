atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:14

Published Сегодня, 10:14

Modified Сегодня, 10:16

Updated Сегодня, 10:16

Ради яда разводят пауков в Новосибирском аграрном университете

Сегодня, 10:14
Фото: atas.info
Пауки-птицееды служат науке в лабораториях НГАУ

В НГАУ из пауков с помощью тока добывают яд, который нужен для защиты сельхоз культур

Команда ученых из НГАУ разрабатывает защитные средства для растений на основе яда пауков и других насекомых. Это биологический инсектицид, безопасный для человека и мелких животных, но способных защитить картофель, рапс, кукурузу и другие культуры о опасных вредителей.

До 50 видов крупных пауков-птицеедов разводят и изучают в лаборатории Новосибирского государственного аграрного университета. Все пауки в той или иной степени ядовиты, но их яд представляет интерес для науки - его используют для разработки безопасных для человека инсектицидов, применяемых в сельском хозяйстве. Особый интерес представляют малоизученные виды пауков, яд которых еще не изучен.

Извлечение яда из паука происходит после воздействия углекислым газом, от которого паук засыпает. Под действием тока паук выделяет яд, который затем отправляют в Институт биоорганической химии, где яд разделяют на составляющие для дальнейшего использования, рассказал заведующий лабораторией биологической защиты растений НГАУ Иван Дубовский.

Паук-птицеед в лаборатории НГАУ.
Фото: atas.info

Специальные бактерии используются для выработки яда после его расшифровки, так как для производства биологических средств защиты необходимо много сырья. Похожую функцию выполняет и специально выведенный в лаборатории методами биоинженерии гриб, который воспроизводит яд мелких ос. Химически производить подобные яды, скорее всего, невозможно, так как они имеют пептидную природу, добавил Иван Дубровский.

Эти работы необходимы для безопасной для человека борьбой с вредителями. Пять самых опасных видов садовых вредителей назвали ученые.

#Ольга Храмушкина#Общество#Бизнес#Наука#Город#Новосибирск#Новосибирская область#Ученые#Сельское хозяйство
Подпишитесь
"Собака начала лаять": журналист из Новосибирска об оскорблениях Владимира Соловьева
Вчера, 10:12
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Сегодня, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Сегодня, 03:25
Элитный особняк с золотой сантехникой продают под Новосибирском за 125 млн рублей
Вчера, 04:37
«ВИРА-Строй» отодвинула из лидеров строительства в Новосибирске компанию «Расцветай»
Сегодня, 03:12
Застройки территории "Спартака" не будет: мэр Новосибирска о новом директоре стадиона
Сегодня, 04:07