Январская вьюга: Новосибирск в выходные ожидает метель

Posted Сегодня, 17:20
Published Сегодня, 17:20
Modified Сегодня, 17:25
Updated Сегодня, 17:25
Наибольшее количество осадков и самый сильный ветер ожидают новосибирцев в субботу, 14 января. Так, в первый день выходных скорость ветра местами составит 15 м/с. Однако сильно похолодания ждать не стоит - температура в субботу не опустится ниже -17°C даже ночью, днем воздух прогреется до -13°C.
В этот день на улицах будет бушевать метель, а на дорогах Новосибирска будет сильная гололедица.
Воскресенье будет мягче и теплее. Так, ветер стихнет и его скорость не будет превышать 13 м/с, снегопад также сойдет на нет. 15 числа днем температура воздуха прогреется до -9°C градусов днем и не опустится ниже -13°C.
Ранее В Новосибирске умерла женщина, упавшая 8 месяцев назад на скользкой дорожке у дома.