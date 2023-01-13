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Posted Сегодня, 17:20

Published Сегодня, 17:20

Modified Сегодня, 17:25

Updated Сегодня, 17:25

Январская вьюга: Новосибирск в выходные ожидает метель

Сегодня, 17:20
Фото: 1MI
Снежная метель накроет Новосибирск на выходных

В Новосибирске выходные будут снежными и ветренными

Западно-Сибирский УГМС дал прогноз погоды на грядущие выходные в Новосибирске.

Наибольшее количество осадков и самый сильный ветер ожидают новосибирцев в субботу, 14 января. Так, в первый день выходных скорость ветра местами составит 15 м/с. Однако сильно похолодания ждать не стоит - температура в субботу не опустится ниже -17°C даже ночью, днем воздух прогреется до -13°C. 

В этот день на улицах будет бушевать метель, а на дорогах Новосибирска будет сильная гололедица. 

Воскресенье будет мягче и теплее. Так, ветер стихнет и его скорость не будет превышать 13 м/с, снегопад также сойдет на нет. 15 числа днем температура воздуха прогреется до -9°C градусов днем и не опустится ниже -13°C. 

Ранее В Новосибирске умерла женщина, упавшая 8 месяцев назад на скользкой дорожке у дома.

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#Погода#Новосибирск#Метель#Выходные
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