atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 06:52

Published Сегодня, 06:52

Modified Сегодня, 06:55

Updated Сегодня, 06:55

5 человек в больнице: в Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием такси

Сегодня, 06:52
Фото: 1MI
В больницу попали 5 человек, в том числе двое детей

В Новосибирске на Котовского пять человек пострадали в ДТП с участием такси

ДТП с участием такси произошло в субботу, 14 января в Новосибирске. Подробности озвучили в ГИБДД по региону.

По данным Госавтоинспекции, авария произошла сегодня, 14 января около 10 часов утра в Ленинском районе Новосибирска.

Уточняется, что водитель 1990 года рождения ехал за рулем автомобиля «Лада Веста». Внезапно на улице Котовского он столкнулся с машиной такси «Киа Рио», под управлением мужчины 1991 года рождения.

В результате ДТП пострадали пять человек. В их числе водитель такси, а также четыре пассажира, в том числе двое детей 2010 и 2016 года рождения. Их госпитализировали в больницу.

На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Выясняются подробности и причины аварии.

Автобус «Новосибирск – Усть-Каменогорск» с 28 пассажирами слетел с трассы в кювет
Узнать подробнее

Напомним, ранее в НСО произошло ДТП с автобусом, который следовал до Усть-Каменогорска. В салоне находились 28 пассажиров. Есть пострадавшие. 

#Эмилия Губарева#ДТП#Происшествия#Транспорт#Новосибирск
Подпишитесь
Перестройка дороги к новому ЛДС в Новосибирске обойдется в 300 млн рублей
Вчера, 10:43
Новосибирцы раскритиковали клиентку клуба за отзыв о телесном контакте с тренером
Вчера, 02:25
Русский стиль входит в моду в эпоху СВО - кутюрье из Новосибирска Виктор Феоктистов
Вчера, 03:25
Через 8 месяцев в Новсибирске умерла женщина, получившая травмы при падении на лед
Вчера, 15:41
Новосибирец просит у губернатора спецборт ради спасения жены после инсульта на Бали
Вчера, 12:10
Ради яда разводят пауков в Новосибирском аграрном университете
Вчера, 10:14