5 человек в больнице: в Новосибирске произошло жесткое ДТП с участием такси

Posted Сегодня, 06:52
Published Сегодня, 06:52
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По данным Госавтоинспекции, авария произошла сегодня, 14 января около 10 часов утра в Ленинском районе Новосибирска.
Уточняется, что водитель 1990 года рождения ехал за рулем автомобиля «Лада Веста». Внезапно на улице Котовского он столкнулся с машиной такси «Киа Рио», под управлением мужчины 1991 года рождения.
В результате ДТП пострадали пять человек. В их числе водитель такси, а также четыре пассажира, в том числе двое детей 2010 и 2016 года рождения. Их госпитализировали в больницу.
На месте происшествия работали сотрудники ДПС. Выясняются подробности и причины аварии.
Напомним, ранее в НСО произошло ДТП с автобусом, который следовал до Усть-Каменогорска. В салоне находились 28 пассажиров. Есть пострадавшие.