Водитель автобуса пошел на обгон, но по встречной полосе ехал другой автомобиль. Тогда общественный транспорт начал тормозить, его занесло, опрокинуло в кювет и даже ударило в столб, делятся подробностями подписчики ВК-группы «АСТ-54».