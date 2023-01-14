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Posted Сегодня, 03:24

Published Сегодня, 03:24

Modified Сегодня, 03:28

Updated Сегодня, 03:28

Автобус «Новосибирск – Усть-Каменогорск» с 28 пассажирами слетел с трассы в кювет

Сегодня, 03:24
Фото: ВК/АСТ-54
Пострадал только водитель
В Новосибирской области произошло ДТП с участием пассажирского автобуса, который следовал до Усть-Каменогорска. Подробности озвучили в ГУ МЧС по региону.

По данным МЧС, инцидент произошел 13 января в 21:10 на 108-м километре федеральной дороги «Чуйский тракт» в Черепановском районе. Автобус следовал из Новосибирска до Усть-Каменогорска.

Водитель автобуса пошел на обгон, но по встречной полосе ехал другой автомобиль. Тогда общественный транспорт начал тормозить, его занесло, опрокинуло в кювет и даже ударило в столб, делятся подробностями подписчики ВК-группы «АСТ-54».

В автобусе находилось 28 человек, в том числе 2 водителя. В результате аварии пострадал только один водитель. Его доставили в больницу.

До пункта назначения пассажиры поехали другим попутным транспортом. В ликвидации последствий ДТП участвовали 14 человек и 7 единиц техники.

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#Эмилия Губарева#Транспорт#Происшествия#Новосибирская область
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