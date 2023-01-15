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Posted Сегодня, 13:37

Published Сегодня, 13:37

Modified Сегодня, 13:54

Updated Сегодня, 13:54

Парень и девушка задохнулись выхлопными газами

Сегодня, 13:37
Фото: 1MI
Происшествие в Искитиме: парень и девушка задохнулись выхлопными газами в машине

Под Новосибирском в машине от выхлопных газов задохнулись молодые люди

Новосибирские издание НГС, со ссылкой на собственные источники, сообщает о гибели двух молодых людей под Новосибирском.

Молодые люди были обнаружены в машине. Девушке было 17 лет, парень был на 2-3 года старше.

«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — цитирует неназванного собеседника НГС.

Также уточняется, что гибель парня и девушки может не носить криминальный характер. Они, вероятно, могли задохнуться выхлопными газами.

Следственные органы примут процессуальное решение после проведение проверки.

Напомним, что в ДТП возле Искитима пострадали две девушки, госпитализированные в ближайшее медучреждение.

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#Новосибирская область#Смерть#Выхлопные газы#Машина#Происшествия#Транспорт
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