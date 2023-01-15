Парень и девушка задохнулись выхлопными газами

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:54
Updated Сегодня, 13:54
Молодые люди были обнаружены в машине. Девушке было 17 лет, парень был на 2-3 года старше.
«Следственным отделом по Искитимскому району проводится проверка по факту обнаружения в автомобиле двух тел в городе Искитиме», — цитирует неназванного собеседника НГС.
Также уточняется, что гибель парня и девушки может не носить криминальный характер. Они, вероятно, могли задохнуться выхлопными газами.
Следственные органы примут процессуальное решение после проведение проверки.
Напомним, что в ДТП возле Искитима пострадали две девушки, госпитализированные в ближайшее медучреждение.