В гараже Дзержинского района Новосибирска — пожар

Posted Сегодня, 15:07
Published Сегодня, 15:07
Modified Сегодня, 15:15
Updated Сегодня, 15:15
Огонь повредил гараж и пристроенное к нему двухэтажное здание. На место происшествия немедленно выехали службы оперативного реагирования.
В 20.45 пожар был потушен.
В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 36 человек.
Из них 28 сотрудников МЧС по Новосибирской области и 8 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Новосибирске загорелась квартира на Забалуева. Пожарники ликвидировали возгорание на четвертом этаже десятиэтажки в Новосибирске.