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Posted Сегодня, 15:07

Published Сегодня, 15:07

Modified Сегодня, 15:15

Updated Сегодня, 15:15

В гараже Дзержинского района Новосибирска — пожар

Сегодня, 15:07
Фото: потрал МЧС РФ по Новосибирской области

В Новосибирске горели гараж и двухэтажное административное здание

Информация о пожаре поступила после четырех часов вечера. Об этом сообщает портал МЧС по Новосибирской области.

Огонь повредил гараж и пристроенное к нему двухэтажное здание. На место происшествия немедленно выехали службы оперативного реагирования.

В 20.45 пожар был потушен.
В ликвидации пожара были задействованы 11 единиц техники и 36 человек.

Из них 28 сотрудников МЧС по Новосибирской области и 8 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске загорелась квартира на Забалуева. Пожарники ликвидировали возгорание на четвертом этаже десятиэтажки в Новосибирске.

#Происшествия#Город#Новосибирск#Пожагаражи#МЧС
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