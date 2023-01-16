Губернатор Новосибирской области Андрей Травников задал вопрос, насколько широко распространена в регионе заболеваемость флуроной, сочетанием гриппа и короновируса, под контролем ли ситуация с новым штаммом ковида кракеном. Главный санитарный врач НСО Александр Щербатов считает, что на данный момент поводов для опасения нет. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, зарегистрировано только 5 случаев одновременного заболевания гриппом и ковидом.