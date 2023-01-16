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Posted Сегодня, 07:06

Published Сегодня, 07:06

Modified Сегодня, 07:09

Updated Сегодня, 07:09

Кракен и флурона - министр здравоохранения НСО рассказал насколько опасна ситуация

Сегодня, 07:06
Фото: Flickr
Насколько среди новосибирцев распространено заболевание флуроной - сочетанием гриппа и короновируса

Грозит ли Новосибирску кракен и флурона, рассказал министр здравоохранения НСО

В Новосибирск пришла флурона - микс гриппа и короновируса. На оперативном совещании у губернатора 16 января прозвучал вопрос - насколько широко распространено данное заболевание, какая эпидемиологическая ситуация по флуроне и новому штамму короновируса кракену. Отвечает министр здравоохранения НСО.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников задал вопрос, насколько широко распространена в регионе заболеваемость флуроной, сочетанием гриппа и короновируса, под контролем ли ситуация с новым штаммом ковида кракеном. Главный санитарный врач НСО Александр Щербатов считает, что на данный момент поводов для опасения нет. По словам министра здравоохранения НСО Константина Хальзова, зарегистрировано только 5 случаев одновременного заболевания гриппом и ковидом.

Что ждать от "кракена": инфекционист Поздняков из Новосибирска о новом штамме ковида
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Врач-инфекционист лаборатории "Инвитро" Аднрей Поздняков из Новосибирска недавно рассказал о том, каким будет новый штамм короновируса кракен.

#Ольга Храмушкина#Общество#Город#Коронавирус#Константин Хальзов#Врачи#Кракен
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