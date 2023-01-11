Как считает врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков, штамм коронавируса XBB.1.5, который блогеры неофициально окрестили "кракен", достаточно скоро появится в России. Сейчас он активно распространяется в США и ряде европейских стран. Но кардинальным образом ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекций эта разновидность омикрон-штамма не изменит, говорит эксперт, хотя возможен некоторый всплеск заболеваемости.