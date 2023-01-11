Как считает врач-инфекционист из Новосибирска Андрей Поздняков, штамм коронавируса XBB.1.5, который блогеры неофициально окрестили "кракен", достаточно скоро появится в России. Сейчас он активно распространяется в США и ряде европейских стран. Но кардинальным образом ситуацию с заболеваемостью коронавирусной инфекций эта разновидность омикрон-штамма не изменит, говорит эксперт, хотя возможен некоторый всплеск заболеваемости.
"Все это будет протекать на амбулаторном этапе. Судя по публикациям из тех мест, где "кракен" уже полыхает, он не вызывает утяжеления болезни. Да, больных становится больше, но нет, они не становятся более тяжелыми. А с учетом того, что в России большая часть людей уже хорошо проэпидемичена омикроном, ну и плюс вакцинированы, соответственно, у них болячки будут, но они не будут тяжелыми", - сообщил Поздняков в интервью Atas.info.
Скорее всего, предполагает медик, формально будет фиксироваться подъем заболеваемости обычной ОРВИ, без расшифровки возбудителя, поскольку такой анализ делается только в тяжелых случаях.
Что касается вакцинации, то наиболее эффективен в данном случае, по мнению Андрея Позднякова, будет назальный вариант "Спутника", поскольку институт Гамалеи модифицировал ее генный состав с учетом распространения именно омикрон-штамма.
Как считает инфекционист, на текущий момент стоит больше опасаться осложнений после заболевания гриппом, чем паниковать по поводу распространения "кракена".
Само слово кракен – это название гигантского морского чудовища, которое, якобы, обитало в водах северных морей в районе Норвегии. Производное от древне-немецкого krake - пень дерева с ветвями. Изображается в виде огромного головоногового моллюска.