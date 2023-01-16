На Северном обходе Новосибирска в ДТП погиб мужчина

«Около 19:15 мужчина, чья личность устанавливается, управляя автомобилем «Nissan Teana», двигался со стороны города Омск. По предварительным данным, при обгоне он не справился с управлением и на 10-м километре трассы столкнулся с автомобилем «Volvo» с полуприцепом», — говорится в сообщении телеграм-канала «Госавтоинспекция Новосибирской области».

В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб.

«Личность погибшего установлена, это мужчина 1995 года рождения», — сообщается в дополнении к написанному.