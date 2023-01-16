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Posted Сегодня, 16:01

Published Сегодня, 16:01

Modified Сегодня, 16:09

Updated Сегодня, 16:09

На Северном обходе Новосибирска в ДТП погиб мужчина

Сегодня, 16:01
Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Новосибирской области"
В результате ДТП погиб мужчина 1995 года рождения

В Новосибирской области в ДТП столкнулись «Ниссан» и грузовик "Вольво"

Сегодня вечером на автодороге Северный обход Новосибирска погиб водитель автомобиля «Nissan Teana», который столкнулся с грузовым автомобилем «Вольво» с полуприцепом.

«Около 19:15 мужчина, чья личность устанавливается, управляя автомобилем «Nissan Teana», двигался со стороны города Омск. По предварительным данным, при обгоне он не справился с управлением и на 10-м километре трассы столкнулся с автомобилем «Volvo» с полуприцепом», — говорится в сообщении телеграм-канала «Госавтоинспекция Новосибирской области».
В результате ДТП водитель «Ниссана» погиб.
«Личность погибшего установлена, это мужчина 1995 года рождения», — сообщается в  дополнении к написанному.

Ранее сообщалось, что по предварительной информации столкновение произошло из-за ошибки водителя большегруза, машины марки "Скания", который выехал на встречную полосу.

#Происшествия#Транспорт#Новосибирск#ДТП#Погиб#Грузовик#Водитель легковушки
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